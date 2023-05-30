Воздушные силы об атаке на Москву: Это их внутренние проблемы и их будет все больше

"Читал, видел, обрадовался. Больше ничего не могу сказать, что там произошло на России. Это их внутренние проблемы и их будет все больше", - сказал он.

Игнат отметил, что российскому режиму будут создавать проблемы, в частности "Легион свобода России", который уже в Белгородской и других областях хочет свергнуть кровавый режим Путина, чтобы Россия стала свободным государством.

Он отметил, что легион Республики Ичкерия уже набирает обороты. Игнат надеется, что и остальные территории, входящие в Россию, тоже восстанут против этой тирании.

"Ну а жителям Рублевки нужно какие-то решения принимать, как им дальше жить в такой стране", - добавил он.

Атака дронов на Москву и область

Сегодня утром дроны врезались в дома в Москве и области.

Российские СМИ сообщали, что к атаке были привлечены 32 беспилотника, из которых 19 якобы сбили, а три попали по жилым домам. В то же время в Минобороны РФ увидели всего восемь дронов.

Операция в Белгородской области

22 мая бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" заявили о начале операции в приграничных районах Белгородской области.

В ГУР сообщали, что из-за нее российские власти сбежали из нескольких населенных пунктов в области.

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