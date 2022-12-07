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Воздушная угроза была три часа. В Киевской области ночью слышали звуки "Шахедов", - ОВА

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Киевская область, Среда 07 декабря 2022 09:54
Воздушная угроза была три часа. В Киевской области ночью слышали звуки "Шахедов", - ОВА Фото: воздушная тревога в Киевской области этой ночью длилась более трех часов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Киевской области этой ночью воздушная тревога звучала более трех часов. Местные жители слышали звуки иранских "Шахедов", но прилеты не были зафиксированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВ Алексея Кулебу в Telegram.

"Киевская область! Более трех часов ночью длилась воздушная тревога. Жители области слышали звуки Шахедов. На территории региона удары и прилеты не зафиксированы", - написал Кулеба.

Он также добавил, что энергетики продолжают ликвидацию последствий массированного обстрела 5 декабря.

"По решению "Укрэнерго" внедрены экстренные отключения", - добавил глава области.

Напомним, этой ночью впервые за долгое время россияне атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136/131, которые запустили ориентировочно с юго-восточного направления.

По данным военных, из 14 вражеских дронов 11 сбили Воздушные силы, еще три - ПВО Сухопутных войск.

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Киевская область воздушная тревога
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