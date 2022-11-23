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Воздушная тревога. Киев задействует громкоговорители из-за проблем со светом

Фото: из-за проблем со светом в Киеве могут не работать сирены воздушной тревоги (Юлия Червинская/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

В районах Киева, которые длительное время остаются без света, для оповещений о воздушной тревоге задействуют громкоговорители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что оповещение о сигнале воздушной тревоги будет осуществляться с помощью механических сигналов оповещения. В частности, с помощью громкоговорителей патрульных бригад Национальной полиции Украины и главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Пожалуйста, обращайте внимание на такие оповещения и в случае сообщения о воздушной тревоге последуйте в укрытие", - говорится в сообщении.

Тем, у кого остается доступ к интернету или есть свет, рекомендуют и дальше ориентироваться на сигналы сирен и официальные сообщения городских властей

Напомним, ранее сообщалось, что свет киевлянам вернут после стабилизации энергосистемы. Что касается тепла и водоснабжения, то их планируют включить уже утром 24 ноября.

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