Воздушная атака: в Киеве был слышен взрыв

Взрыв в столице было слышно около трех ночи.

При этом местные власти и представители администрации не сообщали о взрыве в Киеве. А в пабликах и столичных Telegram-каналах пишут, что взрыв мог быть связан с работой ПВО по враждебным целям.

Так, перед тем в командовании Воздушных Сил ВСУ информировали о фиксации скоростной цели, следовавшей через Житомирщину в юго-западном направлении.

Это произошло после сообщений о взлете Миг-31К в РФ и о вероятном запуске ракет.

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