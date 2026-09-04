В воздухе десятки часов: армия США испытала невидимый для РЭБ дрон на проводе

Что именно тестировали

На площадке McKenna Field Landing Site два коммерческих привязных беспилотника установили на пятиместную ISV-U – модификацию базовой девятиместной машины пехоты (M1301) с грузовой платформой. Операторы отрабатывали подъем и спуск дрона, статический режим, режим следования за движущейся машиной (follow-mode) и аварийные сценарии, фиксируя время запуска и возврата аппарата.

Военные использовали постоянное питание и физический кабель передачи данных, чтобы обходить радиоглушение, расширять радиус радиосвязи прямой видимости и обнаруживать цели на большем расстоянии без ограничений, присущих аккумуляторным дронам.

Испытания Maneuver Battle Lab (MBL) прошли с 27 июля по 7 августа совместно с командами Strategic Spectrum Warfare и Maneuver Future Capability. Целью было проверить, способна ли легкая машина нести стабильный узел разведки и связи на высоте по пересеченной местности в условиях радиоэлектронной борьбы противника.

Зачем нужна "мачта на колесах"

Привязные дроны существенно отличаются от обычных квадрокоптеров по времени работы. Если аккумуляторы держатся в воздухе 20–60 минут, то кабель питания позволяет отдельным системам работать десятки часов подряд. К примеру, Orion 2 производства Elistair рассчитан на работу до 50 часов .

Для сравнения: беспилотник с 30-минутным ресурсом потребовал бы не менее 48 вылетов в сутки, чтобы обеспечить круглосуточное покрытие.

Руководитель направления Strategic Spectrum Warfare Марк Пальяро сравнил эффект с размещением сенсора на очень высокой башне – с той разницей, что такая "башня" может изменять высоту и перемещаться вместе с подразделением.

Почему физический кабель защищает от глушения

Привязка также изменяет уязвимость дрона к радиоэлектронной борьбе. Обычные малые беспилотные системы обычно зависят от радиоканалов для передачи команд, телеметрии и полезной нагрузки, а также часто от навигации GPS/GNSS – это создает каналы, которые можно заглушить, подменить, перехватить или обнаружить.

Физический кабель способен передавать команды управления и объемные данные сенсоров непосредственно между дроном и наземной станцией, снижая зависимость от радиочастот и позволяя видео и другому сенсорному трафику оставаться на кабеле.

Схожий подход используют и русские и украинские войска. Все чаще они используют ударные дроны с оптоволоконным управлением, чтобы избегать РЕБ, - с той разницей, что такие дроны преодолевают километры к цели, тогда как Te-UAS не выходит за пределы длины кабеля.

Что это дает для связи и разведки

Привязной дрон способен поднять радио- или сетевое оборудование на десятки метров над машиной и перемещаться вместе с ней, в отличие от наземных систем типа OE-254, требующих времени на развертывание и фиксированную позицию.

В зависимости от полезной нагрузки такая система может поддерживать программно-определенные радиостанции, Wi-Fi, LTE, MANET и другие протоколы, передавая голос, данные, координаты и изображения между рассредоточенными подразделениями.

Сколько человек нужно для обслуживания

Капитан Сара Раньон сообщила, что смогла запустить испытанный аппарат в считанные минуты, а вернуть его - одной командой; По словам Пальяро, после взлета управление аппаратом преимущественно не нуждалось в вмешательстве оператора.