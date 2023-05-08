Повестку можно не брать: юрист назвал три причины для отказа

Когда можно отказаться получать повестку

Есть определенные ситуации, когда человек имеет право не расписываться за получение повестки, говорит Никита Муренко. Это возможно, если работники ТЦК выписали повестку с нарушением действующего законодательства.

В частности:

данные дописывались в частично заполненный бланк повестки;

если в повестке указаны неверные данные получателя;

повестку вручает не уполномоченное лицо, не имеющее печати или определенные данные вносили при ваc.

"В таком случае существует возможность отказаться от подписания расписки о получении повестки, после чего сотрудник ТЦК и СП составляет акт об отказе от получения повестки и передается на рассмотрение руководителям ТЦК и СП. Они в результате могут взыскать штраф за нарушение правил военного учета. Данный штраф можно обжаловать в суде", – объясняет собеседник.

Выходит, что повестка сама по себе не может быть обжалована в суде, но возможно обжалование постановления о наложении штрафа за уклонение от военного учета, если вас привлекут к административной ответственности за данный факт.

"Ведь фактически вы не уклоняетесь от учета, а только отказались от незаконного оформления и способа вручения повестки – такого, который нарушает определенный Кабинетом Министров Украины порядок", – говорит специалист.