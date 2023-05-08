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Повестку можно не брать: юрист назвал три причины для отказа

Фото: Мобилизация в Украине (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Во время действия военного положения в Украине повестки могут вручать мужчинам призывного возраста (18-60 лет). Их могут вручать где угодно. Но есть случаи, когда от получения повесток можно отказаться. К примеру, когда данные в этот документ внесли с ошибками.

В каких случаях можно не расписываться за получение повестки – в комментарии РБК-Украина рассказал Никита Муренко, управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры".

Когда можно отказаться получать повестку

Есть определенные ситуации, когда человек имеет право не расписываться за получение повестки, говорит Никита Муренко. Это возможно, если работники ТЦК выписали повестку с нарушением действующего законодательства.

В частности:

  • данные дописывались в частично заполненный бланк повестки;
  • если в повестке указаны неверные данные получателя;
  • повестку вручает не уполномоченное лицо, не имеющее печати или определенные данные вносили при ваc.

"В таком случае существует возможность отказаться от подписания расписки о получении повестки, после чего сотрудник ТЦК и СП составляет акт об отказе от получения повестки и передается на рассмотрение руководителям ТЦК и СП. Они в результате могут взыскать штраф за нарушение правил военного учета. Данный штраф можно обжаловать в суде", – объясняет собеседник.

Выходит, что повестка сама по себе не может быть обжалована в суде, но возможно обжалование постановления о наложении штрафа за уклонение от военного учета, если вас привлекут к административной ответственности за данный факт.

"Ведь фактически вы не уклоняетесь от учета, а только отказались от незаконного оформления и способа вручения повестки – такого, который нарушает определенный Кабинетом Министров Украины порядок", – говорит специалист.

Напомним, ранее руководитель ТЦК рассказал, как и где в Украине могут вручать повестки.

Также стало известно, могут ли вручить повестку через родственников военнообязанного.

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