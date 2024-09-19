Повестки вручают представители горсовета: законно ли это

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко .

Имеют ли право вручать повестки работники органов местной власти

По словам эксперта, вручение повестки работником органа местной власти вполне законно.

"Ибо представители органов местной власти, местного самоуправления, главы ОСМД и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) уполномочены законодательством на передачу военнообязанным повесток", - уточнила она.

Анищенко подчеркнула, что эта процедура должна носить также формальный характер.

"В частности, руководитель военной администрации, а также начальник ТЦК должен издать соответствующий приказ, где должно быть указано, что такой человек уполномочен передавать военнообязанным повестки по поручению", - пояснила юрист.

Могут ли выписать повестку без присутствия военнообязанного

Адвокат рассказала, что бывают случаи, когда "такое сообщение о необходимости прийти в органы местной власти или в ТЦК для выполнения военных законов вручают родителям мужчины".

"Но такой документ не влечет никаких юридических последствий, пока сам мужчина не распишется в получении повестки", - подчеркнула специалист.

Она добавила, что не уверена в том, что в уже выписанной повестке "полностью заполнены личные персональные данные мужчины".

"Да, там могут быть уже указаны фамилия, имя и отчество и дата рождения, потому что эти данные несложно обнаружить по месту прописки в квартире или в доме. Ведь по многим домам остались придомовые книги, которые использовали раньше. Но говорить, что там стоит конкретная дата и, соответственно, уже начался отсчет для штрафных санкций, - однозначно нет", - объяснила юрист.

Она добавила: если такая ситуация имеет место, то это уже нарушение прав человека.

"Ибо сообщение о получении повестки должно проходить должным образом - либо путем личного вручения с подписью военнообязанного, либо отправлено ему по почте", - отметила адвокат.