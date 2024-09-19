Повестки вручают представители горсовета: законно ли это
Процедура вручения военнообязанному человеку повестки должна носить формальный характер и происходить согласно действующему законодательству.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко.
Имеют ли право вручать повестки работники органов местной власти
По словам эксперта, вручение повестки работником органа местной власти вполне законно.
"Ибо представители органов местной власти, местного самоуправления, главы ОСМД и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) уполномочены законодательством на передачу военнообязанным повесток", - уточнила она.
Анищенко подчеркнула, что эта процедура должна носить также формальный характер.
"В частности, руководитель военной администрации, а также начальник ТЦК должен издать соответствующий приказ, где должно быть указано, что такой человек уполномочен передавать военнообязанным повестки по поручению", - пояснила юрист.
Могут ли выписать повестку без присутствия военнообязанного
Адвокат рассказала, что бывают случаи, когда "такое сообщение о необходимости прийти в органы местной власти или в ТЦК для выполнения военных законов вручают родителям мужчины".
"Но такой документ не влечет никаких юридических последствий, пока сам мужчина не распишется в получении повестки", - подчеркнула специалист.
Она добавила, что не уверена в том, что в уже выписанной повестке "полностью заполнены личные персональные данные мужчины".
"Да, там могут быть уже указаны фамилия, имя и отчество и дата рождения, потому что эти данные несложно обнаружить по месту прописки в квартире или в доме. Ведь по многим домам остались придомовые книги, которые использовали раньше. Но говорить, что там стоит конкретная дата и, соответственно, уже начался отсчет для штрафных санкций, - однозначно нет", - объяснила юрист.
Она добавила: если такая ситуация имеет место, то это уже нарушение прав человека.
"Ибо сообщение о получении повестки должно проходить должным образом - либо путем личного вручения с подписью военнообязанного, либо отправлено ему по почте", - отметила адвокат.
Автоматизация выдачи повесток
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Министерстве обороны Украины разрабатывается функционал, который поможет автоматизировать выдачу повесток.
При этом доставлять их гражданам будет "Укрпочта", а проверить достоверность можно будет в "Резерв+".
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