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Повестки раздает отдел кадров. РФ мобилизует работников Алчевского металлургического завода

Четверг 01 февраля 2024 21:44
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Повестки раздает отдел кадров. РФ мобилизует работников Алчевского металлургического завода Иллюстративное фото: РФ мобилизует работников Алчевского металлургического завода (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталья Кава

Россия начала мобилизовать на войну в Украину работников Алчевского металлургического завода Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал движения "АТЕШ".

По информации партизан, местные коллаборанты активно отправляют работников предприятия на фронт.

"Повестки раздают сотрудники отдела кадров, а за кем-то приезжают лично из военкоматов. В армию забирают всех подряд, включая молодых людей и людей с инвалидностью. Хотя точное количество работников, подлежащих мобилизации, назвать невозможно, очевидно, что под призыв попадают десятки и даже сотни сотрудников заводов и предприятий", - говорится в сообщении.

Из-за таких действий россиян, оставшиеся на оккупированных территориях украинцы отказываются идти работать на местное предприятие, но пытаются выехать в безопасное место. оккупанты отчитываются о постоянных достижениях, но это не соответствует действительности.

Мобилизация в России

Как ранее уточняли в ГУР, россияне продолжают проводить мобилизацию на войну против Украины. Тогда, говоря о темпах, в разведке называли более 20 тысяч человек в месяц.

Кроме того, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что Россия пытается вербовать наемников в странах Центральной Азии для войны против Украины.

Российские оккупанты серьезно занялись мобилизацией на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в захваченной Луганской области мобилизуют шахтеров и заключенных.

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