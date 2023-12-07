Повестки по почте, демобилизация и отсрочка для студентов: какой закон готовит Рада для украинцев

При подготовке материала использовались комментарии членов парламентского комитета по национальной безопасности и обороне – народных депутатов из "Слуги народа" и "Голоса", а также публичные заявления чиновников и военных.

Представители как военного, так и политического руководства уже неоднократно заявляли о проблемах с мобилизацией. Учитывая, что все уже в большей или меньшей степени осознают, что война не закончится завтра или послезавтра, все пробелы и несовершенства в этой сфере нельзя не решать.

В конце ноября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что до конца года народные депутаты совместно с представителями Министерства обороны и Генерального штаба планируют разработать комплексный документ по процедуре мобилизации и демобилизации.

"Что делать с людьми, которые уже 2 года воюют без ротации? Почему не могут демобилизоваться инвалиды 1 и 2 групп? У бойцов, прошедших плен, сейчас нет возможности демобилизоваться. Есть военные с онкологическими заболеваниями, которые очень ограниченно могут выполнять задачи, и вопросы с ними нужно юридически решить. Урегулировать вопросы с призывным возрастом. До конца года с участием Минобороны и Генштаба планируем разработать комплексный документ, который должен дать ответы на все эти вопросы", – заявлял Арахамия.

На днях представитель президента в Раде, член комитета по национальной безопасности и обороне Федор Вениславский рассказал, что один из таких документов уже зарегистрирован в парламенте. А второй – уже находится на финальной стадии согласования в Раде.

Какие новые законопроекты готовит Рада

Один из законопроектов, уже на днях зарегистрированный в Раде, касается обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту (№10313). По словам Вениславского, в нем, во-первых, определяется, какую информацию могут распространять военнослужащие, чтобы не сыграть в пользу врага. Запрещается распространять в медиа и соцсетях данные, позволяющие определить размещение военных объектов, частей, подразделений и военнослужащих при выполнении задач, а также характер этих задач и ресурсы, привлеченные к их выполнению.

Во-вторых, в этом документе поднимается вопрос вещевого обеспечения. В-третьих, законопроект вводит отпуска для военнослужащих при рождении ребенка, которых на сегодняшний день нет, и отпуска до 12 месяцев после ранения и лечения.

Для военнослужащих хотят прописать сроки отпусков (фото: GettyImages)

Кроме того, в законопроекте прописан учет срока военной службы для начисления пенсии. Если человек проходит военную службу в условиях военного положения, то у него месяц считается за два. Если принимает участие в мероприятиях по обеспечению территориальной целостности и государственного суверенитета – тогда месяц за три. Если непосредственное участие в боевых действиях – тогда месяц за четыре. И если военнослужащий находился в плену, куда попал не по своей воле – тогда месяц за пять.

Плюс, по словам Вениславского, этот документ вносит изменения в дисциплинарные уставы по обеспечению гендерного равенства. То есть чтобы в армии были равные возможности и для женщин, и для мужчин.

Какие изменения будут в мобилизации

Это один из двух законопроектов, который готовила межведомственная рабочая группа на базе профильного парламентского комитета. Второй документ "дошлифовывается".

"В парламенте есть межведомственная рабочая группа, которую возглавляет Марианна Безугла. Сейчас они готовят наработки изменений к мобилизации. Драфт этих наработок прислали в чат профильного комитета. Там рассматриваются вопросы относительно второго высшего образования, изменений в работе ТЦК и так далее", – пояснил народный депутат (фракция "Голос"), секретарь оборонного комитета Роман Костенко.

В то же время его коллега по комитету Федор Вениславский сообщил, что большинство позиций нового законопроекта уже наработаны. В нем будут выписаны изменения "в некоторые законодательные акты, связанные с усовершенствованием вопросов мобилизации, военного учета, прохождения военной службы". В недавнем интервью РБК-Украина Вениславский назвал ключевые изменения, которые депутаты планируют включить в новый законопроект.

Одна из норм – уточняется, что такое особенный период. Это период, котоый наступает от момента принятия решения о проведении мобилизации и до момента демобилизации и окончания военных действий.

Во-вторых, в этом документе предусматривается, что после введения правового режима военного положения военнообязанные должны прибыть в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК), а резервисты – в соответствующие воинские части.

Изменения в работе ТЦК и повестки по почте

Депутаты также планируют уточнить права военнообязанных и представителей ТЦК в ходе мобилизационных мероприятий. Например, в период правового режима военного положения и объявления общей мобилизации военнообязанные, а именно лица в возрасте от 18 до 60 лет, должны, кроме документа, удостоверяющего личность, постоянно иметь при себе также документ о пребывании на военном учете.

Едва ли не одна из самых резонансных норм, которую могут включить в новый закон – возможность вручения повестки по электронной почте и заказным письмом. То есть уведомление о поступлении заказного письма поступает в почтовый ящик, а уже само письмо с повесткой должны выдать человеку лично в руки соответствующие представители почтовых служб.

"Это так называемая публичная повестка. Что касается актуальности электронных почтовых ящиков, у нас уже фактически действует электронный кабинет военнообязанных и призывников, который будет содержать все идентификационные данные. Эти нормы должны упростить получение повестки и не позволять людям злоупотреблять тем, что они якобы не получают повестку и не нарушают закон", – объяснил изданию Вениславский.

Также депутаты хотят указать, что повестки могут вручаться не только представителями ТЦК, но и через органы местного самоуправления и местные органы исполнительной власти. На самом деле, в законе уже предусмотрено, что эти органы должны участвовать в мобилизационных мероприятиях, но на практике они часто избегают этих своих обязанностей. Кроме того, повестки смогут вручать и представители военных администраций.

Кого лишат отсрочки, что будет со студентами и будут ли мобилизовать с 18 лет

В документе парламентарии уточняют основания для отсрочки призыва на военную службу во время мобилизации. Депутаты хотят закрыть "лазейки" в действующем законодательстве, которые используются военнообязанными для злоупотреблений.

"Например, если на содержании военнообязанного, подлежащего мобилизации, есть недееспособный или несовершеннолетний ребенок; муж / жена первой или второй группы инвалидности; другие недееспособные члены семьи (отец / мать – первой степени родства) – он имеет право на отсрочку только в случае, если за этими лицами больше некому с точки зрения закона ухаживать", – говорит Вениславский.

То есть если нет других лиц, которые законом уполномочены на обеспечение их ухода и попечительства – тогда это может быть основанием для отсрочки от мобилизации. В то же время норма по отношению к родителям трех и более несовершеннолетних детей остается неизменной.

Кроме того, никаких изменений не предусматривается и по возрастному порогу. Следует напомнить, что по закону мужчины с 18 до 27 лет подлежат призыву на срочную службу. Сейчас в условиях войны он не проводится. И соответственно, лица от 18 до 27 лет, которые не проходили срочную службу и являются призывниками, не могут быть мобилизованы. Парламент ранее принял изменения, которые позволяют мобилизовать человека, не имеющего военной подготовки, начиная с 25 лет. Однако президент все еще не подписал этот закон, а потому эта норма пока не вступила в силу.

Мужчин до 27 лет, не имеющих военного опыта, не будут мобилизовывать (фото: GettyImages)

Еще одна важная норма, которую готовят в Раде – это отмена отсрочки от мобилизации для тех, кто решил получать еще одно высшее образование. То есть лица, которые после одного высшего образования получают второе высшее образование – того же уровня или более низкого уровня – для них отсрочки не будет. Если же человек пошел получать следующий уровень образования – например, после магистерской степени идет на аспирантуру – тогда отсрочка остается.

Введут ли сроки демобилизации военных и какие вопросы остаются нерешенными

В Раде говорят, что этот законопроект может быть зарегистрирован до конца этой недели. Однако дискуссии об определенных нормах текста все еще продолжаются. В частности, по демобилизации – то есть определение срока службы, после которого военнослужащий будет иметь право на увольнение. Ранее, в конце ноября, этот вопрос поднимался на Ставке верховного главнокомандующего

"О демобилизации – этот вопрос также обсуждается на уровне группы. Но у нас сейчас уже есть законопроект по этому вопросу от депутатов "Европейской солидарности". Их текст предусматривает демобилизацию после 18 месяцев и отдельно звучала идея о демобилизации после 36 месяцев. Но основные позиции относительно демобилизации решает президент вместе с главнокомандующим. Поэтому видение демобилизации должно поступить именно от них", – считает Костенко.

По словам Вениславского, сейчас вопрос демобилизации самый сложный. Он добавил, что ни в одной стране мира в новейшей истории не применялась демобилизация во время полномасштабного вторжения.

"Но чтобы дать какие-то временные ориентиры для понимания военнослужащим, которые были мобилизованы в первые дни войны и уже более 20 месяцев находятся в составе Вооруженных сил или других составляющих безопасности и обороны, перспектив, это, наверное, стоит сделать. Сейчас продолжаются дискуссии по этому вопросу. Есть точка зрения, что после 36 месяцев службы лицо может получить право на демобилизацию. Но пока этот вопрос еще до конца в комитете не согласован", – сказал представитель президента в Раде.