Повестки в первую очередь получат те, кто не работает и не платит налоги, - Шмыгаль

"Мобилизация, повестки, которые мы рассылаем, - на сегодня 98% разосланных повесток, которые формируются сознательно через реестр "Оберіг", направляются людям, которые не платят ни одной гривны налогов и нигде не зарегистрированы как работающие люди. Фактически сегодня приоритет мобилизации предоставляется людям, которые не работают, безработным", - объяснил глава правительства.

По словам Шмыгаля, только 2% в течение последних двух месяцев были разосланы людям, которые работают. В частности заметил, что сегодня реестры позволяют отслеживать информацию о том, платит ли человек налоги, независимо от того, это наемный работник, предприниматель или самозанятое лицо.

"Если человек налогов не платит, это означает, что человек не занят, как минимум, официально. Соответственно в реестрах это видно, «Оберіг» подтягивает эту информацию, и когда повестки формируются, мы можем видеть, что человек безработный, и эти люди являются приоритетом для мобилизации. Очень простой принцип, думаю, что он абсолютно понятен всем", - заявил премьер.

Глава правительства добавил, что государству необходимо платить средства военнослужащим.

"Вы знаете, что мобилизация продолжается. Количество мобилизованных объявляли 250 тысяч - это плюсом к тому количеству Вооруженных сил, с которым мы прошли эти 2,5 года", - подчеркнул он.

Мобилизация в Украине

В Украине в рамках мобилизации начали вручать повестки через почту. Согласно нормам, повестки должны вручаться лично получателю. Однако, если по указанному адресу его нет, работник почтового отделения обязан связаться с получателем по указанному номеру телефона и сообщить, что на его имя поступило заказное письмо.