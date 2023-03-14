Повестки в "Дії". В Минцифре отреагировали на резонансное заявление харьковского военкома

Недавно военный комиссар Харьковского территориального центра комплектования и социальной поддержки Владимир Арап заявил, что в будущем люди смогут получать повестки через "Дію", а вызовы в ТЦК будут производиться в электронном виде.

При этом в ЦПД отмечают, что заявление не соответствует действительности. Так, в Министерстве цифровой трансформации подчеркнули, что повесток в "Дії" не будет.

"Есть установленный порядок выдачи повесток военнообязанным, он актуализирован и в той нормативке, которая вышла. Как видим, там вопрос "Дії" вообще не стоит", - сказал руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.

Напомним, что министр цифровой трансформации Михаил Федоров также сообщал, что ведомство не планирует вводить новые сервисы в "Дії", чтобы отправлять повестки.

РБК-Украина объясняло, как и кому могут вручать повестки во время военного положения.

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