RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Повестки в "Дії". В Минцифре отреагировали на резонансное заявление харьковского военкома

Фото: в Минцифре отреагировали на заявление харьковского военкома о повестках в "Дії" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В законодательстве установлен порядок вручения повесток военнообязанным. При этом он не регламентирует возможность отправки повестки через приложение "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Недавно военный комиссар Харьковского территориального центра комплектования и социальной поддержки Владимир Арап заявил, что в будущем люди смогут получать повестки через "Дію", а вызовы в ТЦК будут производиться в электронном виде.

При этом в ЦПД отмечают, что заявление не соответствует действительности. Так, в Министерстве цифровой трансформации подчеркнули, что повесток в "Дії" не будет.

"Есть установленный порядок выдачи повесток военнообязанным, он актуализирован и в той нормативке, которая вышла. Как видим, там вопрос "Дії" вообще не стоит", - сказал руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.

Напомним, что министр цифровой трансформации Михаил Федоров также сообщал, что ведомство не планирует вводить новые сервисы в "Дії", чтобы отправлять повестки.

РБК-Украина объясняло, как и кому могут вручать повестки во время военного положения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дия СитиМінцифра