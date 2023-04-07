Повестки в "Дії" будут или нет: в Минцифре поставили точку в вопросе

"Нет, повестки не будут приходить. Политическая позиция, что "Дія" - это не сервис раздачи повесток", - сказал он.

По его словам, есть определенные способы, как доставляется повестка.

Баник высказал предположение, что тема о повестках в "Дії" появилась из-за того, что в сервисе некоторое время назад запустили судебные извещения.

"Это если кто попадал в ДТП, тебе приходит как повестка, так и смс-ка. Мы запустили вместе с Государственной судебной администрацией соответствующие уведомления", - сказал он.

По его словам, это дешевле, поскольку не нужно платить за смс. Каждая смс стоит 30 копеек за доставку, а в "Діє" это бесплатно.

"Запускается судебное извещение, люди начинают подменять понятие и говорят повестки судебные через "Дію", на следующем этапе исчезает слово "судебные" и остаются повестки через "Дію, - сообщил Баник.

Баник добавил, что "это все страх людей, накрученные фейки".