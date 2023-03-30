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Не должно остановить на пути к победе, - Кулеба о российском ядерном шантаже

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Четверг 30 марта 2023 16:26
Не должно остановить на пути к победе, - Кулеба о российском ядерном шантаже Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Россия умышленно использует ядерный шантаж, однако мир должен продолжать двигаться дальше к победе Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в ходе дискуссии, организованной Chatham House.

"Касаемо ядерного оружия. Я считаю, что когда мы говорим об угрозе использования ядерного оружия, нужно помнить о двух вещах. Первое - Россия использует ядерный аргумент, чтобы другие сдались, то есть это давление, это им помогает так или иначе", - рассказал министр.

Как отметил Кулеба, ядерное сдерживание России Западом всегда срабатывало. В то же время российские угрозы не должны сдерживать Украину и ее союзников двигаться дальше к победе и восстанавливать территориальную целостность нашей страны в пределах международных границ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Решение президента возмутило мировых лидеров. В ЕС заявили, что перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь несет угрозу европейской безопасности.

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