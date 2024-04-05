Должны быть готовы к войне. Германия модернизирует свои вооруженные силы

Германия планирует модернизировать свою армию, чтобы быть готовой к ведению войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса, которого цитирует ведомство.
"Поскольку Россия поставила под сомнение европейский мирный порядок, для Германии и ее союзников возникла особая ситуация угрозы. Анализ сосредоточился на военной способности и оперативной готовности", - пишет Министерство обороны.
Как отметил Писториус, перед Германией стоит задача реформирования Бундесвера, чтобы сделать его оптимально позиционированным, особенно в оборонительной ситуации.
Структура вооруженных сил Германии будет состоять из четырех видов войск вместо трех:
Киберподразделение будет заниматься анализом гибридных подозрений и радиоэлектронной борьбой.
В том же числе будет создано единое оперативное командование, которое объединит функции территориального и оперативного командования.
В состав армии также будут входить силы внутренней безопасности, а в военно-воздушных силах будет создана Организация по управлению поддержанием летной годности, которая будет заниматься мониторингом технического состояния самолетов.
Ранее немецкое издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых вооруженные силы готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге НАТО.
В частности, руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.
О риске нападения со стороны России в ближайшие годы также заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, лидеры Европы должны быть готовы к такому сценарию.
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