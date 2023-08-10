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Наводнение в Словении: ЕС выделит 400 млн евро помощи для ликвидации последствий

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в Словении (twitter Ursula von der Leyen)
Автор: Максим Шушко

Европейский Союз выделит 400 млн евро из своего фонда реагирования на стихийные бедствия, чтобы помочь Словении преодолеть последствия масштабного наводнения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что первые 100 млн Словения получит уже до конца этого года, а остальные средства на протяжении 2024-го. Также она рассказала о возможности выделения еще до 3,3 млрд евро из так называемых фондов объединения ЕС до 2027 года.

Премьер-министр Словении сказал, что наводнения нанесли ущерб на миллиарды евро. Правительство Словении и исполнительная власть ЕС создадут целевую группу для координации реконструкции и финансирования.

Последствия машстабного наводнения в Словении

Проливные дожди повлекли за собой масштабные наводнения в Словении. Выпало от 100 до 200 мм осадков. Затопило территории в центре и севере страны. Реки вышли из берегов, были зафиксированы оползни, целые города остались без электроэнергии, погибли не менее 6 человек.

Подробнее о разрушительном наводнении в Словении читайте в материале РБК-Украина.

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