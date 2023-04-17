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Наводнение в Киеве. В Днепре еще не критический уровень воды, жителей призывают не паниковать

Фото: в Днепре еще не критический уровень воды, жителей призывают не паниковать (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Днепре еще не критический уровень воды, однако пик половодья еще впереди. В связи с чем жителей Киева призывают не паниковать, ведь все службы готовы к любому развитию ситуации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на КМВА.

Отмечается, что сезонное весеннее половодье и значительное количество осадков в начале весны привели к повышению уровня воды в реках.

Так, начиная с 12 апреля началось увеличение сбросов с Киевского водохранилища, вследствие пропуска половодья. Суточная интенсивность роста уровня воды в реке Днепр в пределах столицы - 23-25 см. По данным Укргидрометцентра, уровень воды в Днепре у моста "Метро" за прошедшие сутки изменялся от 659 см до 650 cм, а по состоянию на 8:00 17 апреля составил 657 см над "нулем".

В связи с этим зафиксировано затопление поймы, приречных территорий в городской и пригородной зоне, в местах отдыха Гидропарк, Труханов остров, парк "Муромец" и других.

При этом подтопление садово-дачной застройки на данный момент минимальное. В свою очередь ГСЧС никаких работ по откачке воды пока не производит. Критического уровня воды в Днепре еще нет.

Сообщается, что в этом году уровень воды уже более 1 м превышает прошлогодний, но пик половодья еще впереди. По прогнозам, он придется на 22-23 апреля.

"Но хочу успокоить киевлян. Все нужные службы в полной готовности. Мы готовы к любому развитию ситуации. Не паникуйте, берегите себя и близких и приближайте мир в Украине после нашей победы!", - отметил начальник КМВА Сергей Попко.

Ранее сообщалось, что до критического уровня воды в Днепре остается 50-60 см.

Отметим, что РБК-Украина публиковало фоторепортаж из Гидропарка, который затопило из-за наводнения.

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