Сообщают об отражении атаки БПЛА: в Брянской и Белгородской областях РФ звучали взрывы

"5 сентября около 23:30 пресечена попытка совершить атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В пресс-службе оборонного ведомства РФ также сообщили, что якобы над Белгородской областью поздно вечером был уничтожен неизвестный беспилотник, в результате падения его обломков никто не пострадал.

Ситуация в приграничных областях РФ

В последние месяцы в разных областях России почти каждый день раздаются взрывы. Чаще всего "хлопки" происходят именно в Белгородской области. При этом власти региона обычно жалуются на обстрелы из артиллерии и атаки дронов.

Вечером 12 августа жители двух населенных пунктов Белгородской области слышали взрывы и автоматные очереди. А 13 августа в Белгороде сообщили о якобы атаке дрона. В городе частично пострадал жилой дом.

Кроме того, власти Белгородской области России 1 сентября заявили, что регион якобы был атакован неизвестными воздушными целями.