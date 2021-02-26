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Зеленський доручив покарати винних у невиконанні рішень РНБО

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 лютого 2021 16:54
Зеленський доручив покарати винних у невиконанні рішень РНБО Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію ще одне рішення Ради національної безпеки і оборони. Цим рішенням він доручив уряду притягти до відповідальності винних у невиконанні попередніх рішень РНБО.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Зокрема, Кабінету міністрів доручено забезпечити виконання рішень РНБО, які введені в дію указом президента.

"Вжити заходів щодо притягнення в установленому порядку до відповідальності осіб, винних у невиконанні рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених у дію указами президента", - йдеться документі.

Крім того, Кабмін має запровадити процедуру схвалення планів виконання таких рішень і звітності перед РНБО і президентом.

Відзначимо, минулого тижня обговорювалося, що в 2015 році Кабінету міністрів доручили вжити заходів для того, щоб зберегти у власності держави так звану "трубу Медведчука" - ділянку нафтопродуктопроводу протяжністю 1433 км.

Але за п'ять років уряд не забезпечив захист майнових інтересів держави, внаслідок чого трубопровід опинився в руках приватної компанії, яку пов'язують з Віктором Медведчуком.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський скликає РНБО втретє за місяць.

РБК-Україна писало, що будуть розглядати на сьогоднішньому засіданні.

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