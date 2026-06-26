Возвращаться опасно. В Совете Европы призвали сохранить защиту для украинцев

Комиссар выразил серьезное беспокойство из-за активных дискуссий в Европе по сокращению социальной помощи и ограничению доступа к статусу временной защиты для отдельных категорий граждан, в частности мужчин призывного возраста.

По его словам, вывод людей из-под коллективной защиты без надежного социального фундамента погрузит миллионы украинцев в правовую неопределенность и нищету, а также заставит их возвращаться в опасные условия против собственной воли.

О'Флаэрти подчеркнул, что количество пострадавших среди гражданских в 2025-2026 годах достигло наивысшего уровня, а ракетные и дроновые атаки РФ продолжают поражать объекты по всей Украине, включая западные регионы.

В связи с этим комиссар предоставил странам-участницам следующие ключевые рекомендации: