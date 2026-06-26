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Возвращаться опасно. В Совете Европы призвали сохранить защиту для украинцев

01:10 26.06.2026 Пт
2 мин
Комиссар Совета Европы против сокращения помощи украинцам
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: в Совете Европы заявили, что защиту для украинцев нужно продолжать (Getty Images)

Европейским странам не следует преждевременно сворачивать меры поддержки и механизмы временной защиты для миллионов украинских беженцев.

Об заявил комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти, сообщили РБК-Украина в Office of the Council of Europe Commissioner for Human Rights

Комиссар выразил серьезное беспокойство из-за активных дискуссий в Европе по сокращению социальной помощи и ограничению доступа к статусу временной защиты для отдельных категорий граждан, в частности мужчин призывного возраста.

По его словам, вывод людей из-под коллективной защиты без надежного социального фундамента погрузит миллионы украинцев в правовую неопределенность и нищету, а также заставит их возвращаться в опасные условия против собственной воли.

О'Флаэрти подчеркнул, что количество пострадавших среди гражданских в 2025-2026 годах достигло наивысшего уровня, а ракетные и дроновые атаки РФ продолжают поражать объекты по всей Украине, включая западные регионы.

В связи с этим комиссар предоставил странам-участницам следующие ключевые рекомендации:

  • Обеспечить непрерывность защиты: продолжать действие статусов или предоставлять альтернативные правовые варианты проживания.
  • Избегать искусственного давления: воздержаться от урезания выплат и создания административных препятствий, заставляющих людей покидать страну пребывания.
  • Гарантировать защиту без дискриминации: не ограничивать права в зависимости от пола, трудоустройства или продолжительности проживания, а также учитывать потребности уязвимых групп.
  • Сохранить доступ к системам предоставления убежища: при просмотре коллективных программ предоставлять беженцам возможность проходить индивидуальные процедуры получения убежища.

Защита украинцев в Европе

Напомним, в марте 2022 года Европейский Союз ввел действие Директива о временной защите для поддержки украинских беженцев. Сначала статус предоставлялся на один год, однако впоследствии его неоднократно продолжали из-за продолжающихся боевых действий.

В последний раз срок действия коллективной защиты официально продлили до марта 2027 года.

Европейская комиссия уже готовит новое официальное предложение по урегулированию статуса украинских беженцев с марта 2027 года, на основе которого Совет ЕС будет принимать окончательное решение.

В Брюсселе уверяют, что поддержка остается непоколебимой, а будущие изменения будут направлены исключительно на помощь Украине и ее гражданам.

Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

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