"Возвращать сложно". В ГУР рассказали, как россияне "промывают мозги" украинским детям
Россияне буквально "промывают мозги" украинским детям на оккупированных территориях. Их также привлекают к разным проектам РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, генерал-майора Вадима Скибицкого в рамках дискуссии "Геноцидальные практики РФ в Украине: от Голодомора до российско-украинской войны".
Как оккупанты влияют на украинских детей и можно ли их спасти
Скибицкий рассказал, что проблема воспитания детей во время войны (особенно на оккупированных территориях) - очень сложный вопрос.
"Детям оккупанты "промывают мозги". В местные школы завозятся российские учебники. Детей в оккупации привлекают к российским проектам", - уточнил он.
Кроме того, происходит вывоз украинских детей:
- якобы на лечение
- якобы на оздоровление
- якобы на обучение
"А потом их передают в российские семьи, чтобы ассимилировать их в РФ", - рассказал генерал-майор.
Он подчеркнул, что "возвращать детей - сложно".
"Каждого ребенка мы буквально вырываем из когтей врага. Мы собираем факты о детях, которых вывозят в РФ. Собираем факты о тех, кто именно их вывозит. Вместе с МИД мы собираем как можно больше фактов о наших детях, которых вывезли", - сообщил заместитель начальника ГУР МОУ.
Он отметил, что за границей украинские атташе проводят мероприятия, которые "информируют наших партнеров о том, как Россия крадет наших детей".
"Россия влияет и на психику детей, живущих в городах. Они приходят на урок и даже в школе враг терроризирует учащихся воздушными тревогами", - добавил чиновник.
В заключение он признал, что чем больше времени украинские территории будут находиться под оккупацией, тем больше "будут меняться мнения детей".
"В Луганске и Донецке за 10 лет "промыты" у всех мозги полностью. Особенно территории дальше линии столкновения. Эти земли - информационно полностью изолированы. Цель у этого одна - лишить наших детей украинской идентичности", - подытожил Скибицкий.
Напомним, ранее мы рассказывали, скольких детей Россия депортировала с начала полномасштабной войны в Украине.
Тем временем уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что существует риск депортации еще 1,5 млн детей, находящихся на оккупированных территориях Украины.
Вместе с тем, Украина продолжает регулярно возвращать украинских детей домой.
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