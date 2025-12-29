Вернутся не все: социолог назвал процент украинцев, готовых ехать домой после войны

Около трети украинцев, выехавших за границу из-за войны, сейчас декларируют намерение вернуться домой после ее завершения. В то же время даже среди них окончательную уверенность в возвращении имеют не более 10%.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения желание вернуться в Украину выражали две трети, а иногда и больше вынужденных переселенцев. Однако со временем этот показатель постепенно снижался.

"Так вот даже из этой условной трети готовых вернуться, может, 10% говорят, что они таки вернутся, но только после войны. А остальные все же подумают, или не настолько уверены. Поэтому процент тех, кто вернется, будет, как по мне, очень незначительный", - говорит Антиповы.

Он отмечает, что значительная часть украинцев уже прошла второй этап адаптации - к жизни в странах Европы, в частности в Германии. В то же время возвращение в Украину после войны для многих выглядит проблематичным из-за отсутствия жилья, работы, неустроенности детей и общей неопределенности.

"Если человек выехал, например, из Мариуполя, то вопрос - куда ему возвращаться", - пояснил социолог.

По его прогнозу, Украину в будущем ожидают серьезные демографические вызовы: падение рождаемости, дефицит трудоспособного населения и старение имеющегося населения.