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Возвращение УПЛ 22-25 ноября: полное расписание матчей четырнадцатого тура

Львов, Пятница 22 ноября 2024 10:15
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Возвращение УПЛ 22-25 ноября: полное расписание матчей четырнадцатого тура Фото: "Моряки" будут гостить в столице (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Осенняя часть сезона 2024/25 украинской Премьер-лиги возобновится одним поединком в пятницу. Его программа растянется на четыре дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Открывать тур будут во Львове, где "Карпаты" примут ковалевский "Колос". Старт встречи намечен на 18:00.

Три поединка состоятся в субботу. Полтавская "Ворскла" в 13 часов встретится с черкасским ЛНЗ. В 15:30 начнется матч киевского "Динамо" против "Черноморца" из Одессы. Впоследствии донецкий "Шахтер" проэкзаменует петровский "Ингулец" (18:00).

В воскресенье столичная "Оболонь" примет криворожский "Кривбасс" в 13:00. Ровненский "Верес" в 15:30 встретится с "Александрией". В 18 часов "Рух" из Львова примет киевский "Левый Берег". В понедельник закрывать тур будут "Полесье" из Житомира и луганская "Заря" (18:00).

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ – Киевстар ТВ, Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Список матчей 14-го тура Премьер-лиги:

  • "Карпаты" – "Колос", 22 ноября, 18:00
  • "Ворскла" – ЛНЗ, 23 ноября, 13:00
  • "Динамо" – "Черноморец", 23 ноября, 15:30
  • "Шахтер" – "Ингулец", 23 ноября, 18:00
  • "Оболонь" – "Кривбасс", 24 ноября, 13:00
  • "Верес" – "Александрия", 24 ноября, 15:30
  • "Рух" – "Левый Берег", 24 ноября, 18:00
  • "Полесье" – "Заря", 25 ноября, 18:00

Возвращение УПЛ 22-25 ноября: полное расписание матчей четырнадцатого тура

К слову, ранее "Александрия" забрала оба приза тура Премьер-лиги.

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