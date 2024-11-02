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Продолжение УПЛ 2-4 ноября: полное расписание матчей двенадцатого тура

Фото: Владислав Кабаев будет противостоять "козакам" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Осенняя часть сезона 2024/25 украинской Премьер-лиги продолжится двумя поединками в субботу. Его программа продлится три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Откроют тур во Львове в субботу. Там "Карпаты" примут киевский "Левый Берег" в 15.30. В свою очередь в 18 часов донецкий "Шахтер" встретится с одесским "Черноморцем".

Три матча запланированы на воскресенье. "Ворскла" из Полтавы будет противостоять ковалевскому "Колосу" (13:00). Центральный поединок тура примет Кировоградская область – "Александрия" в 15.30 встретится с житомирским "Полесьям". Киевское "Динамо" проэкзаменует "Ингулец" из Петрового в 18 часов.

В понедельник состоятся три матча. Столичная "Оболонь" примет "Верес" из Ровно в 13:00. Позже криворожский "Кривбасс" встретится с "Рухом" со Львова (15:30). В 18 часов луганская "Заря" будет противостоять черкасскому ЛНЗ.

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ – Киевстар ТВ, Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Список матчей 12-го тура Премьер-лиги:

  • "Карпаты" – "Левый Берег", 2 ноября, 15:30
  • "Шахтер" – "Черноморец", 2 ноября, 18:00
  • "Ворскла" – "Колос", 3 ноября, 13:00
  • "Александрия" – "Полесье", 3 ноября, 15:30
  • "Динамо" – "Ингулец", 3 ноября, 18:00
  • "Оболонь" – "Верес", 4 ноября, 13:00
  • "Кривбасс" – "Рух", 4 ноября, 15:30
  • "Заря" – ЛНЗ, 4 ноября, 18:00

 

К слову, ранее УПЛ наградила "Кривбасс" призами тура за победу над ЛНЗ.

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