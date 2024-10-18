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Возвращение УПЛ 18-21 октября: полное расписание матчей десятого тура

Фото: Владислав Ванат (в центре) будет противостоять обороне "пивоваров" в дерби (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Осенняя часть сезона 2024/25 украинской Премьер-лиги продолжится поединками очередного тура, начиная с одного в пятницу. Его программа растянется на четыре дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Открывать тур будут в Киевской области. "Колос" из Ковалевки примет донецкий "Шахтер". Старт встречи намечен на 18:00.

В субботу состоятся три матча. Полтавская "Ворскла" будет гостить у "Александрии" (13:00). "Динамо" в 15:30 в дерби Киева встретится с "Оболонью" на выезде. В свою очередь в 18 часов "Полесье" из Житомира встретится со столичным "Левым Берегом".

Три поединка назначили на воскресенье. Черкасский ЛНЗ в 13:00 начнет матч против "Ингульца" из Петрового. В 15:30 одесский "Черноморец" примет "Верес" из Ровно, а немного позже "Заря" из Луганска померяется силами с криворожским "Кривбассом" (18:00). Закрывать тур в понедельник будет дерби Львова – "Рух" в 18 часов примет "Карпаты".

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ – Киевстар ТВ, Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Список матчей 10-го тура Премьер-лиги:

  • "Колос" – "Шахтер", 18 октября, 18:00
  • "Александрия" – "Ворскла", 19 октября, 13:00
  • "Оболонь" – "Динамо", 19 октября, 15:30
  • "Полесье" – "Левый Берег", 19 октября, 18:00
  • ЛНЗ – "Ингулец", 20 октября, 13:00
  • "Черноморец" – "Верес", 20 октября, 15:30
  • "Заря" – "Кривбасс", 20 октября, 18:00
  • "Рух" – "Карпаты", 21 октября, 18:00

 

К слову, украинец Дигтярь попал в рейтинг самых перспективных футболистов мира.

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