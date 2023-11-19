Возвращение подростка в Украину. Омбудсмен рассказал об участии Катара и вреде от медийной активности

"История возвращения Богдана, для меня началась 14 сентября этого года, я не знаю кто раньше им занимался и как это происходило, но нам было важно услышать от него, что он хочет вернуться в Украину и готов для этого сделать все", - рассказал Лубинец.

По его словам, уже во время первого Разговора его и Богдана было решено, что для его возвращения из России будут задействованы посредники. При этом посредником выступал Катар, хотя в то время в медийном пространстве информация о сотрудничестве Украины и Катара не распространялась.

"Тогда у нас публично не звучало о Катаре, но Богдану я уже сказал о том, что Катар будет этим заниматься. В возвращении принимали участие многие люди. Впервые мы привлекли ЮНИСЕФ. Я не могу раскрывать много деталей, но присутствие Катара и международных организаций нам помогли вернуть Богдана", - сказал стройсмен.

При этом он отметил, что медийная активность вокруг подростка, поднятая активистами в Украине, в определенной степени мешала его возвращению. А ведь РФ обращала на это внимание.

"И эта медийная активность, накануне его возвращения нам не помогала, а даже останавливала процесс. Потому что российская сторона обращала внимание, что мы его еще не вернули, а вы уже публично показываете, что он должен рассказывать о том, насколько плохо с ним обращались. На будущее "Я хочу это остановить. Когда нам нужно публичность - мы об этом говорим, когда не надо, мы тоже говорим. Это касается у всех вопросов возвращения украинских детей... это в целом не простая история. В этом принимала участие очень большая команда людей" ", – подчеркнул он.

Возвращение Богдана Ермохина

Депортация украинских детей

Отметим, что Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий . Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.

Напомним, по делу о депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

В июне первая леди Украины Елена Зеленская в интервью РБК-Украина заявила, что Россия вывезла из Украины около 19,5 тысячи детей. Процесс их возвращения сложен и продолжителен, поскольку россияне отказываются содействовать.

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