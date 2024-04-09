Возвращение Лиги чемпионов 9 апреля: полное расписание матчей вторника

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

На вечер вторника запланированы два матча 1/4 финала соревнований. Сыграют главные фавориты нынешнего сезона турнира.

В британской столице "Арсенал" бросит вызов мюнхенской "Баварии". Немецкий гранд в рамках 1/8 финала не без проблем прошел римский "Лацио" (0:1, 3:0). В свою очередь "канониры" после обмена минимальными домашними победами только в серии пенальти одолели "Порту".

Центральный поединок стадии сыграют в столице Испании. Мадридский "Реал" примет "Манчестер Сити" Английский топ-клуб в 1/8 финала дважды уверенно обыграл "Копенгаген" (3:1, 3:1). Тем временем подопечные Карло Анчелотти разобрались с РБ "Лейпциг" (1:0, 1:1).

Все поединки будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Там посмотреть матчи вживую можно в подписках "Максимальная" и "Спорт". Также трансляция будет доступна пользователям Volia TV посредством каналов "MEGOGO Футбол".

Список матчей вторника в 1/4 финала Лиги чемпионов: