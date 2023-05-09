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Возвращение Лиги чемпионов 9-10 мая: полное расписание матчей вторника и среды

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Мадрид, Вторник 09 мая 2023 12:35
Возвращение Лиги чемпионов 9-10 мая: полное расписание матчей вторника и среды Фото: "Милан" с "Интером" обменялись победами в Серии А в этом сезоне (facebook.com/Inter)
Автор: Антон Федорцив

Матчем в столице Испании во вторник начнется полуфинальная стадия Лиги чемпионов 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Первый день 1/2 финала главного еврокубка подготовил противостояние на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. В гости "Реала" посетил английский "Манчестер Сити".

Старт первого поединка за путевку в финал Лиги чемпионов назначен на 22:00 по киевскому времени. Оба гранда подходят к первой встрече в хорошем настроении. "Горожане" на прошлой неделе вышли в лидеры английской Премьер-лиги. Королевский же клуб на выходных завоевал Кубок Испании.

В прошлом году пути "Реала" с манкунианцами пересеклись на той же стадии турнира. "Ман Сити" победил в домашнем матче (4:3) и вел в выездном поединке благодаря голу Мареза. Впрочем, бразилец Родриго оформил дубль в добавленное время и перевел матч в овертайм. Там Бензема вырвал победу для "сливочных".

В среду же состоится Дерби делла Мадоннина или Миланское дерби. В качестве номинального хозяина "Милан" примет "Интер". Стартовый свисток прозвучит в 22 часа. Оба коллектива также продолжают отчаянную борьбу за место в топ-4 Серии А.

Миланские команды в начале столетия два раза встречались в Лиге чемпионов. В полуфинале сезона 2002/03 "Интер" и "Милан" дважды сыграли вничью (0:0, 1:1), а "россонери" пробились в финал по правилу выездного гола. Через два года "нерадзурри" уступили соседям в четвертьфинале (0:2, 0:3).

Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Трансляции доступны в подписке "Максимальная" и на платформе Volia TV.

Список матчей 1/4 финала Лиги чемпионов 9-10 мая:

  • "Реал" – "Манчестер Сити", 9 мая, 22:00
  • "Милан" – "Интер", 10 мая, 22:00

Возвращение Лиги чемпионов 9-10 мая: полное расписание матчей вторника и среды

К слову, ранее составили ожидания от финальных туров топ-5 лиг Европы.

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