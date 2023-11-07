Возвращение Лиги чемпионов 7 ноября: полное расписание матчей вторника
Четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 начнется во вторник восемью матчами в разных уголках Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Новый игровой день основной сетки главного еврокубка начнется с двух поединков в 19:45. Испанская "Барселона" приехала в гости к донецкому "Шахтеру", а дортмундская "Боруссия" дома встретится с английским "Ньюкаслом".
Центральный матч вечера запланирован на 22:00 – на стадионе "Сан-Сиро" в Милане одноименный клуб примет французский "Пари Сен-Жермен". Параллельно начнется поединок мадридского "Атлетико" и "Селтика" из Глазго, а римский "Лацио" встретится с "Фейеноордом" из Роттердама.
На Туманном Альбионе "Манчестер Сити" в то же время начнет поединок со швейцарским "Янг Бойз". Зато в Белграде "Црвена Звезда" примет немецкий РБ "Лейпциг", а к "Порту" в гости прибыл бельгийский "Антверпен". Все поединки покажет официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.
Список матчей вторника в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов:
- "Боруссия Д" – "Ньюкасл", 19:45
- "Шахтер" – "Барселона", 19:45
- "Атлетико" – "Селтик", 22:00
- "Лацио" – "Фейеноорд", 22:00
- "Милан" – ПСЖ, 22:00
- "Манчестер Сити" – "Янг Бойз", 22:00
- "Црвена Звезда" – РБ "Лейпциг", 22:00
- "Порту" – "Антверпен", 22:00
К слову, ранее подготовили анонс поединка "Шахтера" и "Барселоны" в группе Лиги чемпионов.
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