Возвращение Лиги чемпионов 10 декабря: полное расписание матчей вторника

Основной раунд нынешнего сезона Лиги чемпионов обновится девятью поединками в ряде европейских городов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Шестой тур главного еврокубка в 19:45 по киевскому времени откроют два матча. Испанская "Жирона" без травмированного Виктора Цыганкова дома сыграет против лидера турнира - английского "Ливерпуля". А в Загребе местное "Динамо" померяется силами с шотландским "Селтиком".
В 22.00 начнутся еще семь поединков. В центральном матче вечера мадридский "Реал" будет противостоять на выезде итальянской "Аталанте". Еще один топ-матч состоится в немецком Леверкузене, где местный "Байер" примет миланский "Интер".
Кроме того, французский "Брест" встретится с нидерландским ПСВ, бельгийский "Брюгге" сойдется с португальским "Спортингом", немецкий "Лейпциг" примет английскую "Астон Виллу", а австрийский "Зальцбург" – французский ПСЖ.
В вечернем слоте сыграет и чемпион Украины. Донецкий "Шахтер" в номинально домашнем матче сойдется с мюнхенской "Баварией".
Все матчи покажет официальный транслятор турнира – платформа MEGOGO. Просмотр доступен для подписок "Максимальная", "Спорт" и MEGOPACK XL. Бесплатно в цифровом вещании T2 матч "Брест" – ПСВ покажет телеканал "MEGOGO Спорт".
Список матчей вторника в 6-м туре основного этапа Лиги чемпионов:
"Аталанта" в Бергамо попытается взять реванш у "Реала" за поражение в Суперкубке УЕФА. У итальянского клуба – три поражения от "Реала" в истории. Но именно сейчас есть отличный шанс одержать первую победу.
Подопечные Джан Пьеро Гасперини набрали сейчас удивительный ход, одержав во всех турнирах девять побед подряд. На выходных "черно-синие" благодаря успешным розыгрышам стандартов дожали в родных стенах "Милан" (2:1) и продолжают возглавлять таблицу Серии А. "Реал" в течение двух месяцев чередует победы с поражениями. О высокой стабильности "сливочных" говорить не приходится.
Важным для распределения первых мест в таблице ЛЧ будет и матч в Леверкузене, где "Байер" сыграет с "Интером". Подопечные Хаби Алонсо единственное свое поражение в ЛЧ потерпели месяц назад в Ливерпуле (0:4). В других матчах одержали три победы и сыграли вничью.
"Интер" в общей таблице уступает только "Ливерпулю". Подопечные Симоне Индзаги не только, ни разу не уступили в ЛЧ, но и не пропустили ни одного мяча.
Ранее подготовили прогноз на матч "Шахтер" – "Бавария" в Лиге чемпионов.
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