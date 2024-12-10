Возвращение Лиги чемпионов 10 декабря: полное расписание матчей вторника

Шестой тур главного еврокубка в 19:45 по киевскому времени откроют два матча. Испанская "Жирона" без травмированного Виктора Цыганкова дома сыграет против лидера турнира - английского "Ливерпуля". А в Загребе местное "Динамо" померяется силами с шотландским "Селтиком".

В 22.00 начнутся еще семь поединков. В центральном матче вечера мадридский "Реал" будет противостоять на выезде итальянской "Аталанте". Еще один топ-матч состоится в немецком Леверкузене, где местный "Байер" примет миланский "Интер".

Кроме того, французский "Брест" встретится с нидерландским ПСВ, бельгийский "Брюгге" сойдется с португальским "Спортингом", немецкий "Лейпциг" примет английскую "Астон Виллу", а австрийский "Зальцбург" – французский ПСЖ.

В вечернем слоте сыграет и чемпион Украины. Донецкий "Шахтер" в номинально домашнем матче сойдется с мюнхенской "Баварией".

Все матчи покажет официальный транслятор турнира – платформа MEGOGO. Просмотр доступен для подписок "Максимальная", "Спорт" и MEGOPACK XL. Бесплатно в цифровом вещании T2 матч "Брест" – ПСВ покажет телеканал "MEGOGO Спорт".

Список матчей вторника в 6-м туре основного этапа Лиги чемпионов:

19:45, "Динамо" З – "Селтик"

19:45, "Жирона" – "Ливерпуль"

22:00, "Аталанта" – "Реал"

22:00, "Байер" – "Интер"

22:00, "Брест" – ПСВ

22:00, "Брюгге" – "Спортинг"

22:00, "Зальцбург" – ПСЖ

22:00, "Лейпциг" – "Астон Вилла"

22:00, "Шахтер" – "Бавария"

Топ-матчи 10 декабря

"Аталанта" в Бергамо попытается взять реванш у "Реала" за поражение в Суперкубке УЕФА. У итальянского клуба – три поражения от "Реала" в истории. Но именно сейчас есть отличный шанс одержать первую победу.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини набрали сейчас удивительный ход, одержав во всех турнирах девять побед подряд. На выходных "черно-синие" благодаря успешным розыгрышам стандартов дожали в родных стенах "Милан" (2:1) и продолжают возглавлять таблицу Серии А. "Реал" в течение двух месяцев чередует победы с поражениями. О высокой стабильности "сливочных" говорить не приходится.

Важным для распределения первых мест в таблице ЛЧ будет и матч в Леверкузене, где "Байер" сыграет с "Интером". Подопечные Хаби Алонсо единственное свое поражение в ЛЧ потерпели месяц назад в Ливерпуле (0:4). В других матчах одержали три победы и сыграли вничью.

"Интер" в общей таблице уступает только "Ливерпулю". Подопечные Симоне Индзаги не только, ни разу не уступили в ЛЧ, но и не пропустили ни одного мяча.