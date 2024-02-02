Возвращение беженцев в Украину откладывается: обновленный прогноз на три года

Как отмечается в обзоре, по оценке ООН, количество внешних мигрантов составило 6,3 млн человек на конец 2023 года. По оценке НБУ, год количество увеличилось примерно на 200 тыс. человек в год.

НБУ прогнозирует, что в 2024 году с учетом сохранения высоких рисков безопасности ожидается продолжение оттока мигрантов, хотя и незначительное (около 100 тыс. человек по итогам года).

После снижения рисков безопасности в 2025 году в Украину вернется ориентировочно 400 тыс. человек. "Восстановление жилья, инфраструктуры и увеличение количества рабочих мест вследствие роста экономики Украины обусловят более активный возврат в 2026 году - около 800 тыс. человек", - говорится в обзоре.

Вернутся не все

В то же время, как отмечают в НБУ, те, кто лучше адаптировался в странах-реципиентах, могут отказаться от возвращения на родину или отложить возвращение. Кроме того, усиливаются риски более медленного возвращения мигрантов на фоне затяжного характера войны, высокой интенсивности боевых действий, обстрелов гражданской инфраструктуры.

"По завершении войны эмиграционные процессы могут усилиться из-за объединения семей за границей после снятия ограничений на выезд мужчин или на фоне все еще сложной экономической ситуации. Это будет дополнительно ослаблять как восстановление внутреннего спроса вследствие уменьшения количества потенциальных потребителей, так и предложения рабочей силы. Будут усиливаться и диспропорции на рынке труда, что будет давить в сторону увеличения затрат бизнеса на зарплаты с соответствующим их переносом на цены, что, однако, будет частично компенсироваться более слабым спросом", - говорится в отчете НБУ.

Беженцы из Украины

По данным Агентства ООН по делам беженцев по состоянию на 31 декабря 2023 года было зафиксировано по всему миру 6,357 млн беженцев из Украины (5,954 млн беженцев зафиксировано в Европе и 0,404 млн за пределами Европы).

Международный валютный фонд ожидает, что около 2 млн украинских беженцев навсегда останутся за границей после окончания войны с Россией.

Напомним, в октябре прошлого года НБУ ожидал, что в 2024 году вернется около 100 тыс. мигрантов, а в 2025 году - ориентировочно 700 тыс. человек.