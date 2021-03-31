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Повірена США про розмову Байдена з Зеленським: вона буде, немає сумнівів

Новость на русском → Київ, Середа 31 березня 2021 12:22
Повірена США про розмову Байдена з Зеленським: вона буде, немає сумнівів Фото: Христина Квін (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін не сумнівається, що розмова між американським та українським президентами Джо Байденом і Володимиром Зеленським відбудеться. У посольстві США впевнені, що лідери двох країн зможуть поговорити безпосередньо.

Про це Квін заявила в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Мова держсекретаря США Блинкена (Ентоні Блінкен - ред.) підтверджує, що Україна буде пріоритетом для адміністрації Байдена, і немає сумнівів, що телефонна розмова між президентом Байденом і президентом Зеленським відбудеться", - сказала вона.

При цьому заступник політичного радника Лінетт Бенке зазначила, що не варто забувати, скільки було досягнуто на інших рівнях.

"На початку лютого, дуже швидко після початку роботи цієї адміністрації, Державний секретар Блінкен розмовляв зі своїм колегою, міністром іноземних справ Кулебою. Міністр оборони Таран розмовляв з міністром оборони Остіном. Глава Офісу президента Єрмак розмовляв із радником з національної безпеки США Салліваном. Найближчим часом відбудуться контакти інших чиновників. І кожен день наше посольство в Києві працює з українськими колегами над нашими спільними пріоритетами", - пояснила Бенке.

Вона додала, що допомога США в галузі безпеки і розвитку не буде зменшуватися надалі.

"Щоб навести конкретний приклад, ми оголосили черговий транш у розмірі 125 млн доларів на допомогу в області безпеки 5 березня", - сказала Бенке.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адміністрація Байдена відкладає телефонну розмову з Зеленським, очікуючи від президента України великих зусиль у боротьбі з корупцією і ряду реформ.

Як пояснив заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент, розмова має бути прикріплений діями з боку України.

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