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Повалені дерева та перевернуті машини: Польщу накрила негода

Автор: Іванна Шовкун

На Польщу обрушилися снігопади з сильним вітром, які завдали чимало лиха. Внаслідок негоди було повалено дерева, перевернуто автомобілі, а мешканці багатьох районів залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Крім того, внаслідок негоди постраждали двоє людей. До лікарні госпіталізували 47-річного чоловіка та 42-річну жінку.

Так, у Млаві сильний вітер зірвав частину даху на заводі LG, в результаті було пошкоджено декілька автомобілів. Також вітер перекинув вантажівку у Варшаві. На трасі S8 утруднений рух, а у бік столиці країни утворився затор - там через вітер перекинулася вантажівка.

Також через сильний вітер у деяких районах обірвало лінії електропередач. Без світла залишилося близько 30 тисяч людей.

Нагадаємо, 17 січня сильний ураганний вітер накрив Латвію. В результаті вже декілька годин літаки не можуть приземлитися в аеропорту Риги, знеструмлено кілька тисяч будинків.

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