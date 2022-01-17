Повалені дерева та перевернуті машини: Польщу накрила негода

Крім того, внаслідок негоди постраждали двоє людей. До лікарні госпіталізували 47-річного чоловіка та 42-річну жінку.

Так, у Млаві сильний вітер зірвав частину даху на заводі LG, в результаті було пошкоджено декілька автомобілів. Також вітер перекинув вантажівку у Варшаві. На трасі S8 утруднений рух, а у бік столиці країни утворився затор - там через вітер перекинулася вантажівка.

Також через сильний вітер у деяких районах обірвало лінії електропередач. Без світла залишилося близько 30 тисяч людей.