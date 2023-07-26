Поваленные деревья и поврежденные дома. Часть Украины накрыл ураган (фото)

Вечером 25 июля часть западных и центральных областей накрыл сильный ливень. Он сопровождался шквальными порывами ветра, а местами градом.

Хмельницкая область

Управление ГСЧС сообщает, что ураган прошел на юге Хмельницкой области. Больше всего пострадал Каменец-Подольский район.

Из-за поваленных деревьев движение некоторыми трассами было ограничено. Также непогода повредила линии электропередач, сорвала крыши с частных домов, садов, школ и гимназий.

Последствия непогоды ликвидировали спасатели, энергетики и сотрудники облавтодора.

Тернопольская область

Из-за града и сильных порывов ветра в Тернопольской области зафиксировано повреждение крыш домов. Также ОВА сообщает, что оборванные линии электропередач, сильный ветер повалил деревья на проезжие части, есть повреждения автомобилей.

Специалисты уже расчистили дороги, поэтому проезд по области возобновили.

Винницкая область

Часть Винницкой области также накрыл мощный ураган. Шквальный ветер свалил деревья в Винницком, Могилев-Подольском, Гайсинском и Тульчинском районах.

Сегодня спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды и оказывают помощь людям.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в западных, северных и части центральных областей ожидаются осадки. Дождь с грозой может накрыть Киев.

При этом возможны шквальные порывы ветра и небольшой спад температур в регионах, где прогнозируются дожди.

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