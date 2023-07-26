RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Поваленные деревья и поврежденные дома. Часть Украины накрыл ураган (фото)

Фото: часть Украины накрыл ураган (facebook.com/DSNSKHM/)
Автор: Наталья Юрченко

Непогода накрыла западные и центральные области Украины. Шквальный ветер повалил деревья, повредил дороги и крыши на домах.

Детальнее о последствиях непогоды - в материале РБК-Украина ниже.

Вечером 25 июля часть западных и центральных областей накрыл сильный ливень. Он сопровождался шквальными порывами ветра, а местами градом.

Хмельницкая область

Управление ГСЧС сообщает, что ураган прошел на юге Хмельницкой области. Больше всего пострадал Каменец-Подольский район.

Из-за поваленных деревьев движение некоторыми трассами было ограничено. Также непогода повредила линии электропередач, сорвала крыши с частных домов, садов, школ и гимназий.

Последствия непогоды ликвидировали спасатели, энергетики и сотрудники облавтодора.

Тернопольская область

Из-за града и сильных порывов ветра в Тернопольской области зафиксировано повреждение крыш домов. Также ОВА сообщает, что оборванные линии электропередач, сильный ветер повалил деревья на проезжие части, есть повреждения автомобилей.

Специалисты уже расчистили дороги, поэтому проезд по области возобновили.

Винницкая область

Часть Винницкой области также накрыл мощный ураган. Шквальный ветер свалил деревья в Винницком, Могилев-Подольском, Гайсинском и Тульчинском районах.

Сегодня спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды и оказывают помощь людям.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в западных, северных и части центральных областей ожидаются осадки. Дождь с грозой может накрыть Киев.

При этом возможны шквальные порывы ветра и небольшой спад температур в регионах, где прогнозируются дожди.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Непогода в УкраинеПогодаГСЧСХмельницкая областьТернопольская областьВинницкая область