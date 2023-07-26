Погода в Киеве удивит. Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине сегодня, 26 июля, будет контрастной - где-то жара, а где-то ощутимо прохладнее. В Киеве - дождь с грозой и ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"Кратковременные дожди предусматриваются в западных, северных областях Украины, большинстве центральных, кроме Днепропетровской и значительной части Полтавской области", - рассказала она.

К тому же, по данным синоптика, дожди будут сопровождаться грозами.

Ветер будет преобладать с юго-запада, только на западе Украины - с северо-запада, будет умеренным, порой порывистым к штормовым порывам 15-20 м/с.

Восток и юг

В восточных областях, на юге Украины и в Днепропетровской области и восточных районах Полтавской области будет доминировать сухая жаркая погода с температурой воздуха +28...+33 градуса.

Запад

На западе Украины будет самое свежее, +22....+26 градусов.

Север

В северных областях: в Житомирской области жара ослабнет до +25 градусов, в Киевской области до +26...+27 градусов, в Черниговской ожидается +26...+28 градусов, а вот в Сумской - еще будет жарко, до +30 градусов.

Центр

В центральной части станет легче дышать в Винницкой области, около +27 градусов, на остальной территории центральных областей попечет до +29....+32 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня местами пройдет дождь с грозой. Температура воздуха снизится и составит около +27, +28 градусов.

"Осторожно! Будет завтра в Киеве ветреный день!" – предупредила синоптик.

Прогноз погоды в Украине до пятницы

По данным Диденко, в четверг-пятницу снижение температуры воздуха распространится в восточном направлении Украины.