Поваленные деревья и вода в домах: грозы и ливни ударили по западу и северу Украины (фото)

Спасатели обратили внимание, что и завтра, 22 июля, непогода снова ударит в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях. Там прогнозируются грозы, объявлен первый уровень опасности. Погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и создать препятствия для транспорта.

Где бушевала непогода

Винницкая область

Третьи сутки подряд спасатели Винницкой области ликвидируют последствия непогоды. В частности, спасатели уже шесть раз выезжали на раскряжевку деревьев, которые повалил сильный ветер в Хмельницком, Винницком районах и в городе Винница.

В частности, в городе Гнивань и селе Строинцы чрезвычайники снимали ветки с крыш частных домов, а также расчищали дороги в поселке Литин, селе Павленки и на улице Пирогова в областном центре. Пострадавших нет.

Черновицкая область

В Черновицкой области только за одни сутки спасатели семь раз выезжали для устранения последствий дождей. Работали как в Черновцах, так и в области - откачивали воду из подвалов жилых и админзданий, а также с придомовых территорий.

Ровенская область

На Ровенщине 20 июля непогода нанесла ущерб в городе Костополь - там подтопило восемь частных усадеб, в том числе один жилой дом. Спасатели с помощью мотопомп быстро откачали воду. Также вблизи села Данчимост расчистили дорогу от дерева, упавшего из-за порывов ветра.

Юг Украины

В то же время в ГСЧС обратили внимание на то, что южные регионы ждет другая опасность. По данным Укргидрометцентра, в период с 22 по 24 июля в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.