Связаны с РФ и угрожают госбезопасности: Белый дом ввел санкции против компаний из Китая

Правительство США внесло 37 китайских компаний в свой санкционный список, ссылаясь на соображения национальной безопасности, причем 11 компаний были обвинены в связях с шпионским воздушным шаром, который в прошлом году пролетал над Соединенными Штатами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.
Компаниям, исследовательским институтам и другим организациям, включенным в список, запрещено вести бизнес с американскими фирмами, и они должны получить одобрение Министерства торговли, прежде чем получать от них товары и технологии.
По данным ведомства, из 37 организаций 22 компании были внесены в список за их связи с усилиями Китая по совершенствованию квантовых технологий, а также за приобретение или стремление приобрести товары американского происхождения для повышения квантовых возможностей страны.
Кроме того, некоторые из них также связаны с достижениями в ядерной программе Китая или были вовлечены в экспорт контролируемых товаров в Россию с начала ее вторжения в Украину.
"Сегодняшние действия являются еще одним шагом в решении проблем, связанных с Китайской Народной Республикой и ее военной модернизацией", - заявил заместитель министра торговли Алан Эстевес.
Он сказал, что Соединенные Штаты должны сохранять бдительность, блокируя таким организациям доступ к американским технологиям, которые могут быть использованы для подрыва их национальной безопасности.
Китай заявил, что "решительно выступает против" последнего шага, предпринятого Соединенными Штатами, и предупредил, что "примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний".
США не первый год проводят политику ограничения потока технологий в Китай. Это связано с опасениями, что Пекин сможет самостоятельно создавать высокотехнологичное оружие.
На днях Reuters писало, что администрация президента США Джо Байдена готовится ограничить доступ Китая в передовые модели искусственного интеллекта.
Также сообщалось, что Байден собирается на следующей неделе объявить о новых пошлинах в отношении товаров из Китая. В первую очередь, ограничения коснутся полупроводников, солнечного оборудования, медицинских товаров, а также электромобилей.
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