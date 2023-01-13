Связанные с РФ хакеры заблокировали работу британской почты: что известно

Королевская почта Британии подверглась атаке вируса-вымогателя, который связывают с российскими хакерами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Из-за взлома данных, почтовая служба уже несколько дней не может отправлять посылки и письма за рубеж. О масштабном кибер-нападении стало известно в среду. Сейчас Королевская почта все еще просит пользователей не пытаться отправлять что-либо в другие страны, поскольку ее компьютерные системы остаются неисправными.
При нападении была применена программа-вымогатель Lockbit. По данным компаний, специализирующихся на компьютерной безопасности, ее разработали преступные группы, связанные с Россией. В то же время, пока не известно, где именно находятся злоумышленники, которые осуществили нападение на британскую почту.
Сообщается, что при нападении пострадали компьютерные системы, которые британская почтовая служба использует для обработки и отслеживания отправлений за рубеж. Вирус поразил программное обеспечение в шести офисах почты, в том числе в масштабном центре обработки в Хитроу около Лондона.
Предполагается, что хакеры попросили выкуп в размере несколько миллионов фунтов, однако источники сообщили, что у специалистов есть способы вернуть системы к работе и без выплаты.
Ранее мы писали, что хакеры похитили данные пассажиров крупных авиакомпаний KLM и Air France - участников регулярной программы для путешественников Flying Blue.
Кроме того, РБК-Украина сообщало, что группировка Cold River, связанная с Кремлем, осуществила целый ряд кибератак против американских лабораторий, занимающихся изучением ядерной энергетики.
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