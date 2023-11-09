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Связанные с РФ хакеры атаковали разработчика ChatGPT из-за его поддержки Израиля, - СМИ

Архивное фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Хакерская группа, связанная с Россией, взяла на себя ответственность за атаки на компанию OpenAI. Причиной этого стала ее поддержка Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Группа, называющая себя Anonymous Sudan, заявила, что атаковала компанию OpenAI, поскольку она исследовала инвестиционные возможности в Израиле", - говорится в материале.

В среду OpenAI сообщила о периодических отключениях своего ChatGPT, которые, по ее словам, произошли из-за аномальной структуры трафика. 

Также компания сообщила, что устранила проблему, которая вызывала необычно высокий уровень ошибок в ее программном обеспечении и платформе искусственного интеллекта.

Другие атаки российских хакеров

Bloomberg пишет, что в этом году Anonymous Sudan провела кампанию громких DDoS-атак. В июне они отключили некоторые службы Microsoft, в частности Outlook, Teams и OneDrive. 

Они также нанесли удар по НАТО и Европейскому инвестиционному банку, а также по средствам массовой информации, авиакомпаниям и энергетическим компаниям.

Группа позиционирует себя как банда "хактивистов", которая совершает нападения за пределами Африки от имени угнетенных мусульман по всему миру. Однако ведущие исследователи по кибербезопасности считают, что она связана с Россией, и утверждают, что ее цели последовательно соответствуют геополитическим приоритетам Кремля.

Российские кибератаки

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что украинские киберспециалисты предотвратили попытку российских спецслужб проникнуть в электронную систему планирования операций ВСУ.

После начала полномасштабной войны российские хакеры не раз осуществляли кибератаки на украинские госорганы и не только.

В частности, под удар попадали и страны-союзники Украины. В январе хакеры РФ пытались атаковать Германию после того, как она решила передать нашей стране танки.

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