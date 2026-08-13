В поезде было 340 человек: как выглядит рейс, который атаковал дрон на Одесщине

Стало известно, как выглядит поезд, утром 13 августа попавший под вражеский удар "Шахеда".
Как сообщает РБК-Украина, фото и видео последствий опубликовали президент Украины Владимир Зеленский и ГСЧС Украины.
Как известно, в результате удара погибли машинист и его помощник. Пассажиры, которых было 340 в момент удара, не пострадали. Их автобусами доставили в Одессу.
"И точно тот, кто управлял дроном, не мог не знать, что цель абсолютно гражданская", - сказал президент.
Также Зеленский призвал мир к решительному ответу на коварные удры окупантов и усиление украинского ПВО.
"Спасатели эвакуировали 317 пассажиров, из них 67 детей", - добавили в ГСЧС.
На фото, опубликованных спасателями, видно, что кабина машиниста полностью разрушена.
"Произошло возгорание локомотива. Пожарные ликвидировали пожар", - говорится в заявлении.
Напомним, попадание в поезд ОЖД произошло сегодня утром. Как сообщается, команда "Укрзализныци" получила сообщение о реактивном дроне, и отправила его машинисту.
Впрочем, из-за высокой скорости "Шахеда" и его резкого маневра остановить локомотив не успели.