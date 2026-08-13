В поезде было 340 человек: как выглядит рейс, который атаковал дрон на Одесщине

Как известно, в результате удара погибли машинист и его помощник. Пассажиры, которых было 340 в момент удара, не пострадали. Их автобусами доставили в Одессу.

"И точно тот, кто управлял дроном, не мог не знать, что цель абсолютно гражданская", - сказал президент.

Также Зеленский призвал мир к решительному ответу на коварные удры окупантов и усиление украинского ПВО.

"Спасатели эвакуировали 317 пассажиров, из них 67 детей", - добавили в ГСЧС.

На фото, опубликованных спасателями, видно, что кабина машиниста полностью разрушена.

"Произошло возгорание локомотива. Пожарные ликвидировали пожар", - говорится в заявлении.