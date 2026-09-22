Поезда "Укрзализныци" задерживаются до 11 часов: список рейсов

Поезда "Укрзализныци" следуют с существенными задержками 22 сентября. У некоторых рейсов опоздание достигает 11 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию официального сервиса "Укрзализныци".

Задержки достигают 11 часов

По состоянию на 22 сентября 10:22 максимальная задержка поездов составляет 11 часов. Информация рассчитывается автоматически, поэтому время прибытия может меняться.

Наибольшее опоздание зафиксировано у поездов №31/32 Запорожье-1 – Перемышль и №3/4 Днепр-Главный – Ужгород. Оба рейса задерживаются на 11 часов.

Еще несколько поездов отстают от графика на 7-10 часов. В частности, поезд №127/128 Днепр-Главный – Львов следует с задержкой в 10 часов. Рейсы №285/286 Днепр-Главный – Львов и №41/42 Днепр-Главный – Трускавец задерживаются на 9 часов 10 минут.

Какие поезда опаздывают

Задержки также зафиксированы у поездов №261/262 Днепр-Главный – Черновцы и №61/62 Днепр-Главный – Ивано-Франковск. Они отстают от графика на 7 часов 10 минут. Поезд №85/86 Днепр-Главный – Львов задерживается на 7 часов.

На 6 часов опаздывает поезд №37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс. Еще на несколько часов задерживаются рейсы из Ужгорода, Кременчуга, Кропивницкого, Харькова, Одессы и других городов.

В частности, поезд №7/8 Харьков – Одесса следует с задержкой в 5 часов 40 минут. Рейсы №53/54 Одесса – Днепр и №253/254 Одесса – Кривой Рог задерживаются на 4 часа 50 минут.

По данным "Укрзализныци", часть поездов также отстает от графика на два-три часа. Прогноз времени прибытия может корректироваться по мере движения составов.