Поезда "Укрзализныци" задерживаются до 11 часов: список рейсов
Поезда "Укрзализныци" следуют с существенными задержками 22 сентября. У некоторых рейсов опоздание достигает 11 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию официального сервиса "Укрзализныци".
Задержки достигают 11 часов
По состоянию на 22 сентября 10:22 максимальная задержка поездов составляет 11 часов. Информация рассчитывается автоматически, поэтому время прибытия может меняться.
Наибольшее опоздание зафиксировано у поездов №31/32 Запорожье-1 – Перемышль и №3/4 Днепр-Главный – Ужгород. Оба рейса задерживаются на 11 часов.
Еще несколько поездов отстают от графика на 7-10 часов. В частности, поезд №127/128 Днепр-Главный – Львов следует с задержкой в 10 часов. Рейсы №285/286 Днепр-Главный – Львов и №41/42 Днепр-Главный – Трускавец задерживаются на 9 часов 10 минут.
Какие поезда опаздывают
Задержки также зафиксированы у поездов №261/262 Днепр-Главный – Черновцы и №61/62 Днепр-Главный – Ивано-Франковск. Они отстают от графика на 7 часов 10 минут. Поезд №85/86 Днепр-Главный – Львов задерживается на 7 часов.
На 6 часов опаздывает поезд №37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс. Еще на несколько часов задерживаются рейсы из Ужгорода, Кременчуга, Кропивницкого, Харькова, Одессы и других городов.
В частности, поезд №7/8 Харьков – Одесса следует с задержкой в 5 часов 40 минут. Рейсы №53/54 Одесса – Днепр и №253/254 Одесса – Кривой Рог задерживаются на 4 часа 50 минут.
По данным "Укрзализныци", часть поездов также отстает от графика на два-три часа. Прогноз времени прибытия может корректироваться по мере движения составов.
Напоминаем, что "Укрзализныця" объяснила, при каких уровнях воздушной тревоги может быть ограничено движение поездов. При этом остановка состава возможна даже во время "желтой" тревоги - решение принимают с учетом уровня угрозы и ситуации на маршруте.