RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Поезд под Белгородом сошел с рельсов в результате операции ГУР и ВСУ, - источники

Фото: в результате взрыва грузовой поезд в Белгородской области сошел с рельсов (t.me/zhest_belgorod)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

В Белгородской области РФ сошел с рельсов грузовой поезд в результате совместной операции ГУР МОУ и ССО ВСУ 10 сентября. Был совершен минирование и подрыв на железнодорожном участке "Старый Оскол - Валуйки".

Об этом РБК-Украина сообщили источники в спецслужбах.

Как рассказали изданию собеседники, в результате успешной операции пущен под откос грузовой поезд, обеспечивавший логистические потребности армии государства-агрессора.

После взрыва железнодорожного полотна 11 вагонов и локомотив грузового поезда сошли с рельсов и перевернулись.

"Указанная железнодорожная артерия парализована, ряд поездов отменили. Работа над ослаблением государства-агрессора России продолжается", - добавили источники.

 
Фото: в Белгородской области грузовой поезд сошел с рельсов (t.me/zhest_belgorod)

Что этому предшествовало

Напомним, что о схождении поезда с рельсов под Белгородом вчера рассказали в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги РФ. Там заявили, что это произошло "из-за внешнего вмешательства в работу железнодорожного транспорта". Сообщалось, что взрыв произошел 10 сентября в 23:17 на перегоне "Волоконовка - Новый Оскол", после чего произошло схождение 11 якобы "пустых" вагонов и локомотива грузового поезда.

Впоследствии глава Белгородской области Вячеслав Гладков также подтвердил информацию. По его версии, это произошло в результате "атаки беспилотников со стороны ВСУ" по трем населенным пунктам региона". Также он добавил, что поезда отправили в объезд этого участка.

Отметим, что на российскую железную дорогу часто совершают атаки и диверсии. Особенно это касается приграничных с Украиной регионов. Обычно российская сторона обвиняет Украину в причастности к этим инцидентам, однако Киев в большинстве случаев официально это не подтверждает.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныГУРБелгородская областьПоезд