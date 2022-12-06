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Мощности возобновляемой энергетики удвоятся за 5 лет из-за вторжения России в Украину, - МЭА

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Париж, Вторник 06 декабря 2022 10:22
Мощности возобновляемой энергетики удвоятся за 5 лет из-за вторжения России в Украину, - МЭА Фото: зеленая энергетика удвоит мощности за пять лет из-за вторжения России в Украину (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Глобальные мощности возобновляемой энергетики удвоятся в течение следующих пяти лет из-за опасений по поводу энергетической безопасности после вторжения России в Украину, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В ежегодном отчете о перспективах развития возобновляемых источников энергии МЭА сообщило, что к 2027 году мощность во всем мире вырастет на 2400 ГВт до 5640 ГВт, что равно всей энергетической мощности Китая.

Рост на 30% выше, чем прогнозируемый год назад. Высокие цены на газ и электроэнергию из-за глобального энергетического кризиса в этом году сделали технологии возобновляемой энергетики более привлекательными.

Рост использования возобновляемых источников энергии также обусловлен тем, что Соединенные Штаты, Китай и Индия реализуют политику и рыночные реформы, направленные на поддержку более быстрого развертывания возобновляемых источников энергии, чем планировалось ранее.

"Возобновляемые источники энергии уже быстро расширялись, но глобальный энергетический кризис подтолкнул их к необычайно новой фазе еще более быстрого роста, поскольку страны стремятся извлечь выгоду из своих преимуществ в области энергетической безопасности", - сказал исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

По его словам, в ближайшие пять лет мир намерен добавить столько же возобновляемой энергии, сколько и за предыдущие 20 лет.

В отчете говорится, что на возобновляемые источники энергии будет приходиться более 90% мирового роста производства электроэнергии в течение следующих пяти лет. Обогнав уголь, они стану крупнейшим источником электроэнергии в мире к началу 2025 года.

К 2027 году глобальная солнечная фотоэлектрическая мощность увеличится почти втрое, став крупнейшим источником энергии в мире, а мощность ветра увеличится почти вдвое.

Между тем спрос на биотопливо должен увеличиться на 22% к 2027 году, говорится в отчете.

Напомним, глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что проблемы на рынках сжиженного природного газа (СПГ) во всем мире и сокращение поставок крупными производителями нефти поставили мир в эпицентр "первого по-настоящему глобального энергетического кризиса".

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