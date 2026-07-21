Мощности нового генерации в Украине растут: сколько введено и кто лидирует

В Украине увеличиваются мощности нового генерации, и на сегодняшний день установлено уже около 1,8 ГВт мощностей распределенной газовой генерации, из которых 388,8 МВт введено в эксплуатацию с марта текущего года в рамках выполнения планов устойчивости.

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на информацию Министерства энергетики, которая подготовлена по данным из регионов.

Строительные работы по установке распределенной газовой генерации продолжаются на 247 установках общей мощностью 532,2 МВт.

По объемам установленных когенерационных газовых установок (мини ТЭЦ – ред.), по информации Минэнерго, лидерами являются:

Киевская область – установлено более 219 МВт;

Черкасская область – 129,3 МВт;

Днепропетровская – область 118,2 МВт;

Волынская область – 113,6 МВт;

Ивано-Франковская область – 108,8 МВт;

Сумская область – 103,6 МВт;

Закарпатская область – 100,3 МВт.

Мощности солнечной и ветровой генерации возрастают

В Минэнерго подчеркивают, что наращиваются мощности возобновляемой энергетики, в частности, ветровой (ВЭС) и солнечной генерации (СЭС).

"Только за первое полугодие 2026 года в эксплуатацию введено 414,8 МВт ветровых электростанций (70 установок). Общие мощности установленных ВЭС на сегодняшний день –1,115 ГВт. Больше всего на Николаевщине (более 400 МВт) и Одесской области (свыше 200 МВт).

Суммарная установленная мощность ВЭС достигает 7,3 ГВт, из которых 5,4 ГВт приходится на производителей электроэнергии, а 2,25 ГВт – на активных потребителей. Наибольшие мощности – на Днепропетровщине (947 МВт), Николаевской (782 МВт) и Одесской (515 МВт).

Аккумулирующие мощности увеличиваются

"Параллельно с наращиванием генерирующих мощностей в Украине стремительно развиваются технологии хранения энергии. В течение последнего года совокупная мощность установок хранения энергии (УЗЭ) выросла более чем в 300 раз – до 600 МВт", – сообщили в Минэнерго.

Установки хранения энергии являются дополнительным инструментом для балансировки энергосистемы и использования энергии, производимой "зеленой" генерацией, подчеркнули в ведомстве.

"Накапливая излишки солнечного поколения днем, УЗЭ отдают их в сеть вечером или утром в периоды пикового потребления", – уточняют в Минэнерго.