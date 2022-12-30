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Мощный томагавк плеймейкера "Оклахомы" подсластил поражение в Шарлотте: момент дня в НБА

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Шарлотт, Пятница 30 декабря 2022 12:29
Мощный томагавк плеймейкера "Оклахомы" подсластил поражение в Шарлотте: момент дня в НБА Фото: Тре Манн деклассировал оборону "Хорнетс" (finance.yahoo.com)
Автор: Антон Федорцив

"Первый номер" Тре Манн с роскошным слэм-данком за "Оклахома-Сити Тандер" попал наверх подборки самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Молодой плеймейкер эффектно закрыл стартовую четверть поединка против "Шарлотта". 21-летний исполнитель прорвался под щит соперника, завел мяч за голову и в полете вколотил "апельсин" сверху.

Эффектная игра Манна не спасла "Оклахому" от выездного поражения. "Хорнетс" уверенно выиграли в основное время (121:113). Обе команды остаются за пределами плей-офф сезона.

Сам защитник "Тандер" провел на площадке около 23 минут. За это время он успел набрать 17 очков, сделал 3 подбора и отдал 2 передачи. Самым результативным на паркете стал одноклубник Манна Шей Гилджес-Александер (28 пунктов).

Кто такой Тре Манн

Уроженец Флориды, на студенческом уровне выступал за местный клуб "Флорида Гейторс". В 2021 году избран под 18-м номером драфта НБА.

Подписал контракт с "Оклахомой" в августе прошлого года. Провел 60 матчей регулярного чемпионата в дебютном сезоне. Средние цифры – 10.4 очков, 2.9 подбора, 1.5 передача, 0.8 перехватов.

В нынешней кампании Манн уже провел 30 поединков. Актуальные показатели пока уступают прошлогодним. К примеру, плеймейкер в данный момент набирает всего 8.9 очков в среднем.

К слову, накануне форвард "Нью-Орлеана" Уильямсон возглавил хит-парад с данком после соло.

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