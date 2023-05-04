Мощный сигнал. Премьер Нидерландов объяснил важность визита Зеленского

"Каждая жестокая российская агрессия напоминает нам, что верховенство права не является данностью, когда ему угрожают - его нужно защищать и также защищать, когда на него нападают", - отметил Рютте.

Он заверил в поддержке Украины "не только сегодня-завтра", но и каждый день, пока мир и свобода не восстановится в Украине.

"Ваш визит в Нидерланды посылает еще один мощный сигнал о том, что народ Украины и его президент не поддадутся российской агрессии. Нидерланды и их союзники будут продолжать поддерживать вас каждый дюйм пути", - заявил Рютте.

Напомним, президент Владимир Зеленский находится с визитом в Нидерландах. Глава государства уже встретился с членами Сената и Палаты представителей. Он также посетил Международный уголовный суд (МКС) и выступил с речью на Всемирном форуме для приглашенных гостей.

Добавим, после этого он встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

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