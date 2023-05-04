ua ru
Чт, 04 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мощный сигнал. Премьер Нидерландов объяснил важность визита Зеленского

Новина українською →
Гаага, Четверг 04 мая 2023 14:47
Мощный сигнал. Премьер Нидерландов объяснил важность визита Зеленского Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Визит президента Владимира Зеленского в Нидерланды - мощный сигналом того, что народ Украины не поддастся российской агрессии. Страны-партнеры будут продолжать поддерживать украинцев в их борьбе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пресс-конференции.

"Каждая жестокая российская агрессия напоминает нам, что верховенство права не является данностью, когда ему угрожают - его нужно защищать и также защищать, когда на него нападают", - отметил Рютте.

Он заверил в поддержке Украины "не только сегодня-завтра", но и каждый день, пока мир и свобода не восстановится в Украине.

"Ваш визит в Нидерланды посылает еще один мощный сигнал о том, что народ Украины и его президент не поддадутся российской агрессии. Нидерланды и их союзники будут продолжать поддерживать вас каждый дюйм пути", - заявил Рютте.

Напомним, президент Владимир Зеленский находится с визитом в Нидерландах. Глава государства уже встретился с членами Сената и Палаты представителей. Он также посетил Международный уголовный суд (МКС) и выступил с речью на Всемирном форуме для приглашенных гостей.

Добавим, после этого он встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Гаага Марк Рютте
NEWS
650 оккупантов, 16 артсистем и 18 дронов. В Генштабе назвали потери РФ в Украине за сутки
650 оккупантов, 16 артсистем и 18 дронов. В Генштабе назвали потери РФ в Украине за сутки
DAILY
"Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных