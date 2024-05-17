Лидер "Миннесоты" доминантным слэм-данком деклассировал "Денвер": момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Звезда "Тимбервулвз" запомнилась моментом в третьей четверти противостояния с "Денвером". Он финтами расшатал Портера на линии штрафных, влетел в "краску" и двумя руками уложил сверху в корзину. Йокич исполнил роль статиста.

Эдвардс и компания обеспечили "Миннесоте" разгромную победу дома (115:70). "Тимбервулвз" сравняли счет в полуфинальной серии Западной конференции (3:3). Решающий поединок сыграют в Денвере 19 мая.

Эдвардс еще и стал самым результативным в матче. Он набрал 27 очков, сделал 4 подбора и отдал 4 передач. В рядах "Наггетс" четверть результата обеспечил Йокич (22 пункта).

Кто такой Энтони Эдвардс

Уроженец Джорджии, в детстве сменил американский футбол на баскетбол. На студенческом уровне защищал цвет "Джорджии Бульдогс".

Выбран "Миннесотой" под первым номером драфта НБА-2020. Дебютировал в составе "Тимбервулвз" в декабре того же года, набрав 15 пунктов со скамейки запасных. Стал новичком года в Юго-Восточном дивизионе ассоциации. Двукратный участник Матча всех звезд НБА (2023, 2024).

Взял 5-й игровой номер в честь матери и бабушки, умерших в 2015 году. Попечителями Эдвардса тогда стали брат и сестра. В колледже изучал маркетинг.