ua en ru
Пт, 17 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Лидер "Миннесоты" доминантным слэм-данком деклассировал "Денвер": момент дня в НБА

Миннеаполис, Пятница 17 мая 2024 11:55
UA EN RU
Лидер "Миннесоты" доминантным слэм-данком деклассировал "Денвер": момент дня в НБА Фото: Энтони Эдвардс перевел серию с "Наггетс" в седьмой матч (startribune.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил атакующий защитник "Миннесоты Тимбервулвз" Энтони Эдвардс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Звезда "Тимбервулвз" запомнилась моментом в третьей четверти противостояния с "Денвером". Он финтами расшатал Портера на линии штрафных, влетел в "краску" и двумя руками уложил сверху в корзину. Йокич исполнил роль статиста.

Эдвардс и компания обеспечили "Миннесоте" разгромную победу дома (115:70). "Тимбервулвз" сравняли счет в полуфинальной серии Западной конференции (3:3). Решающий поединок сыграют в Денвере 19 мая.

Эдвардс еще и стал самым результативным в матче. Он набрал 27 очков, сделал 4 подбора и отдал 4 передач. В рядах "Наггетс" четверть результата обеспечил Йокич (22 пункта).

Кто такой Энтони Эдвардс

Уроженец Джорджии, в детстве сменил американский футбол на баскетбол. На студенческом уровне защищал цвет "Джорджии Бульдогс".

Выбран "Миннесотой" под первым номером драфта НБА-2020. Дебютировал в составе "Тимбервулвз" в декабре того же года, набрав 15 пунктов со скамейки запасных. Стал новичком года в Юго-Восточном дивизионе ассоциации. Двукратный участник Матча всех звезд НБА (2023, 2024).

Взял 5-й игровой номер в честь матери и бабушки, умерших в 2015 году. Попечителями Эдвардса тогда стали брат и сестра. В колледже изучал маркетинг.

К слову, накануне защитник "Оклахомы" Уильямс возглавил подборку моментов с силовым слэм-данком.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Все в ТЦК? Как работают военкоматы в Украине и откуда очереди
Все в ТЦК? Как работают военкоматы в Украине и откуда очереди
DAILY
Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию