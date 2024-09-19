ua en ru
Чт, 19 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мощностью более 700 сил: в Украине заметили новый BMW M5 до официального дебюта

Четверг 19 сентября 2024 17:56
UA EN RU
Мощностью более 700 сил: в Украине заметили новый BMW M5 до официального дебюта Фото: новый BMW M5 заметили в Украине (instagram.com/carspotter.ukraine)
Автор: Константин Широкун

В Украине был замечен новый BMW M5. Автомобиль оборудован 727-сильной гибридной силовой установкой. Спортивный седан способен разогнаться с места до 100 км/ч в 3,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 305 км/ч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Фокус".

Стоит отметить, что новинка прибыла в Украину до официального старта продаж, ведь модель по-прежнему отсутствует на официальном украинском сайте компании. Отметим, что в новом поколении BMW M5 стала плагином-гибридом.

Установленный на BMW M5 4,4-литровый двигатель и электромотор развивает 727 л. с. и 1000 Нм. Интересно, что авто оборудовано тяговой батареей на 18,6 кВт∙ч, позволяющей машине преодолеть около 70 км на электротяге. Более того, при экономичной езде машина в комбинированном цикле может тратить всего 1,7 л на 100 км.

BMW M5, новый BMW M5, BMW M5 G90

Главными отличиями салона BMW M5 стали срезанный руль с красными M-кнопками, рельефные кресла с электрорегулировками и пульт управления специфическими М-настройками на центральном тоннеле. В их числе выбор режимов работы силового агрегата, трансмиссии и шасси. Базовая комплектация включает четырехзонный климат-контроль, отделку сидений кожей Merino, панорамную крышу (за доплату положена углепластиковая), аудиосистему Bowers & Wilkins, контурную подсветку салона и поздравительную анимацию.

BMW M5 G90, BMW M5 2024, BMW M5, BMW M5, новый BMW M5

В отличие от баварских кроссоверов, полноприводная система XDrive спортивного седана имеет заднеприводный режим для дрифта. В Европе цены на BMW M5 начинаются с 144 тысяч евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
BMW Автомобильный рынок
NEWS
Новый Париж, село Массонов и Афины. Как в Украине переименовали города и каких названий уже нет
Новый Париж, село Массонов и Афины. Как в Украине переименовали города и каких названий уже нет
DAILY
Полевой командир "Курт": У нас все еще существует советская школа развития армии
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Полевой командир "Курт": У нас все еще существует советская школа развития армии