Мощные землетрясения в Венесуэле унесли жизни более 30 человек, 700 ранены

В Венесуэле в результате двух подряд мощных землетрясений вечером 24 июня погибли более 30 человек, еще не менее 700 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais .

Два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 баллов по шкале Рихтера всколыхнули северную Венесуэлу вечером 24 июня.

Землетрясение повлекло за собой обрушение нескольких зданий в Каракасе, Трухильо, Карабобо, Арагуа, Миранда и Ла-Гуайри.

Президент страны Делси Родригес подтвердила гибель не менее 32 человек, еще 700 ранены.

"У нас есть сообщения о 32 погибших, без учета данных из штата Ла-Гуайра, и более 700 раненых, которых мы принимаем в отделениях неотложной помощи как в государственных, так и в частных больницах", - сообщила она.

Родригес добавила, что Ла-Гуайра, прибрежный штат на севере страны вблизи Каракаса, пострадал больше всего. Там разрушены десятки построек.

"Можно сказать, что штат Ла-Гуайра - это настоящая трагедия, и он стал зоной стихийного бедствия", - отметила президент.

В Венесуэле объявили чрезвычайное положение. Ожидается прибытие спасательных команд из США, Мексики, Сальвадора, Катара и Доминиканской Республики.

В МИД Украины отреагировали

Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что Украина выражает свою солидарность с венесуэльским народом в связи с мощными землетрясениями, повлекшими за собой масштабные разрушения и потери человеческих жизней.

"Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям жертв. Желаем скорейшего выздоровления раненым и силы спасательным командам, неустанно работающим на местах. Мы верим, что все пострадавшие общины смогут как можно быстрее оправиться от этой трагической катастрофы", - добавил глава МИД.