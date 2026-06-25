Мощные землетрясения в Венесуэле унесли жизни более 30 человек, 700 ранены
В Венесуэле в результате двух подряд мощных землетрясений вечером 24 июня погибли более 30 человек, еще не менее 700 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.
Два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 баллов по шкале Рихтера всколыхнули северную Венесуэлу вечером 24 июня.
Землетрясение повлекло за собой обрушение нескольких зданий в Каракасе, Трухильо, Карабобо, Арагуа, Миранда и Ла-Гуайри.
Президент страны Делси Родригес подтвердила гибель не менее 32 человек, еще 700 ранены.
"У нас есть сообщения о 32 погибших, без учета данных из штата Ла-Гуайра, и более 700 раненых, которых мы принимаем в отделениях неотложной помощи как в государственных, так и в частных больницах", - сообщила она.
Родригес добавила, что Ла-Гуайра, прибрежный штат на севере страны вблизи Каракаса, пострадал больше всего. Там разрушены десятки построек.
"Можно сказать, что штат Ла-Гуайра - это настоящая трагедия, и он стал зоной стихийного бедствия", - отметила президент.
В Венесуэле объявили чрезвычайное положение. Ожидается прибытие спасательных команд из США, Мексики, Сальвадора, Катара и Доминиканской Республики.
В МИД Украины отреагировали
Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что Украина выражает свою солидарность с венесуэльским народом в связи с мощными землетрясениями, повлекшими за собой масштабные разрушения и потери человеческих жизней.
"Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям жертв. Желаем скорейшего выздоровления раненым и силы спасательным командам, неустанно работающим на местах. Мы верим, что все пострадавшие общины смогут как можно быстрее оправиться от этой трагической катастрофы", - добавил глава МИД.
Землетрясения в Венесуэле
Напомним, вечером 24 июня в Венесуэле произошло два мощных землетрясения магнитудой 7,1 и 7,5. Подземные толчки повлекли за собой разрушение зданий в столице страны Каракасе.
Первое землетрясение магнитудой 7,1 произошло вблизи города Морон на карибском побережье Венесуэлы, примерно в 168 километрах к западу от Каракаса. Менее чем через минуту регион потряс еще более мощный толчок магнитудой 7,5.
В Каракасе люди массово выбегали из построек на улицы. В нескольких районах столицы зафиксировали обвалы конструкций и пыльные облака после разрушения домов. Власти сообщили о повреждении жилых зданий и начале спасательных работ.
После землетрясений Тихоокеанский центр предупреждения о цунами объявил угрозу части Карибского региона, в частности Виргинских островов, Арубы, Кюрасао и Бонайре. Впоследствии некоторые предупреждения были отменены.