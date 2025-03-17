Мощные бури ударили по США: разрушенные дома, обесточенные города и жертвы

Сильные штормы, ударившие по северо-востоку США, вызвали ураганные порывы ветра, ливни и массовые отключения электроэнергии. В Пенсильвании и Огайо зафиксировали ветер скоростью до 143 км/ч.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на The FOX Weather.
Штормовой фронт принес разрушительную погоду, охватившую значительную часть страны в течение нескольких дней. В воскресенье стихия достигла своей кульминации, оставив после себя по меньшей мере 40 погибших. Больше всего пострадал штат Миссури, где официально подтверждено 12 смертей. Жертвы также есть в Миссисипи, Арканзасе и Алабаме.
Кроме того, пылевые бури в центральных штатах США привели к масштабным авариям. В результате столкновения нескольких автомобилей на автомагистрали I-70 между Канзасом и Колорадо погибли восемь человек. В Техасе еще четыре человека стали жертвами ДТП из-за сильного ветра и низкой видимости.
Ураганный ветер сорвал крыши домов, повалил деревья и линии электропередач. Без света остались более 165 тысяч жителей Пенсильвании. Массовые отключения также зафиксированы в Огайо, Западной Вирджинии, Вирджинии и Северной Каролине.
В Северной Каролине торнадо нанесло значительные разрушения в городе Гертфорд, где повреждены 13 мобильных домов. Три человека получили травмы. В Мэриленде сильный ветер повалил дерево на автомобиль, но водитель чудом выжил.
Штормы также вызвали задержки авиарейсов в Вашингтоне, Филадельфии, Нью-Йорке, Орландо и Тампе.
Всего под угрозой непогоды оказались более 64 миллионов американцев - от Флориды до Нью-Йорка. Предупреждения о торнадо действовали в центральной и восточной Северной Каролине и на юге Вирджинии.
Ранее РБК-Украина писало, что мощный шторм охватил южные штаты США, вызвав значительные разрушения и человеческие жертвы. В штате Миссури погибли по меньшей мере 11 человек, а более 316 тысяч потребителей остались без электроснабжения. В Арканзасе подтверждена смерть трех человек, еще 29 получили ранения. В Техасе, в районе Амарилло, погибли четыре человека, а в Оклахоме один человек не выжил из-за дыма от лесных пожаров. Синоптики предупреждают о суровой погоде, которая может затронуть 138 миллионов американцев, в частности в штатах Иллинойс, Миссури, Арканзас, Миссисипи, Индиана и Кентукки.
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